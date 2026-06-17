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Copa do Mundo, 7º dia: confira jogos, horários e transmissões

Quarta (17/6), o sétimo dia do Mundial disputado no Canadá, México e EUA, encerrá o primeiro round de confrontos da primeira fase

Uma das candidatas ao título, a Seleção de Portugal estreia na competição na quarta-feira (14/6), sétimo dia de Copa - (crédito: AFP)
Uma das candidatas ao título, a Seleção de Portugal estreia na competição na quarta-feira (14/6), sétimo dia de Copa - (crédito: AFP)

A quarta-feira (17/6), sétimo dia de Copa do Mundo, encerrá o primeiro round de confrontos da fase de grupos da competição sediada na América do Norte. A diária trará aos fãs do planeta bola os últimos cinco confrontos de abertura das 10 seleções que ainda aguardam pelas respectivas estreias. 

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Pelo Grupo J, o mesmo de Argentina e Argélia, Áustria e Jordânia abrem o dia ainda na madrugada. A bola rola à 1h, no Estádio San Francisco Bay Area, na Califórnia, Costa Oeste dos Estados Unidos.

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O confronto seguinte será válido pelo Grupo K. Às 14h, Portugal e República Democrática do Congo medem forças no Houston Stadium, no Texas, também nos EUA. O outro duelo do grupo será às 23h. No Estádio Azteca, na Cidade do México, Uzbequistão e Colômbia se enfrentarão. 

Último dos 12 grupos, o L abrirá os trabalhos às 17h, com Inglaterra e Croácia. As equipes europeias reprisam uma das semifinais da Copa de 2018 no Dallas Stadium, também no Texas, nos EUA. Mais tarde, às 20h, Gana e Panamá encerram as atividades da chave no Toronto Stadium, em Toronto, no Canadá. 

Confira horários, locais e onde assistir aos jogos de quarta-feira (17/6) da Copa do Mundo de 2026:

Grupo J

Áustria x Jordânia

Horário: 1h da manhã (de terça-feira para quarta-feira, horário de Brasília)

Local: Estádio San Francisco Bay Area, San Francisco, Califórnia, Estados Unidos

Onde assistir: CazéTV (YouTube); Globo (TV aberta); SporTV (TV fechada); Globoplay (streaming)

 

Grupo K

Portugal x República Democrática do Congo

Horário: 14h (horário de Brasília)

Local: Houston Stadium, Houston, Texas, Estados Unidos

Onde assistir: CazéTV (Youtube)

 

Uzbequistão x Colômbia 

Horário: 23h (horário de Brasília)

Local: Estádio Azteca, Cidade do México, México

Onde assistir: CazéTV (YouTube); Globo (TV aberta); SporTV (TV fechada); Globoplay (streaming)

 

Grupo L

Inglaterra x Croácia

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Dallas Stadium, Dallas, Texas, Estados Unidos

Onde assistir: CazéTV e GE TV (YouTube); Globo e SBT (TV aberta); SporTV e NSports (TV fechada); Globoplay (streaming)

 

Gana x Panamá

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Toronto Stadium, Toronto, Canadá

Onde assistir: CazéTV (YouTube)

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 17/06/2026 00:01
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