Copa do Mundo, 7º dia: confira jogos, horários e transmissões

A quarta-feira (17/6), sétimo dia de Copa do Mundo, encerrá o primeiro round de confrontos da fase de grupos da competição sediada na América do Norte. A diária trará aos fãs do planeta bola os últimos cinco confrontos de abertura das 10 seleções que ainda aguardam pelas respectivas estreias.
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Pelo Grupo J, o mesmo de Argentina e Argélia, Áustria e Jordânia abrem o dia ainda na madrugada. A bola rola à 1h, no Estádio San Francisco Bay Area, na Califórnia, Costa Oeste dos Estados Unidos.
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O confronto seguinte será válido pelo Grupo K. Às 14h, Portugal e República Democrática do Congo medem forças no Houston Stadium, no Texas, também nos EUA. O outro duelo do grupo será às 23h. No Estádio Azteca, na Cidade do México, Uzbequistão e Colômbia se enfrentarão.
Último dos 12 grupos, o L abrirá os trabalhos às 17h, com Inglaterra e Croácia. As equipes europeias reprisam uma das semifinais da Copa de 2018 no Dallas Stadium, também no Texas, nos EUA. Mais tarde, às 20h, Gana e Panamá encerram as atividades da chave no Toronto Stadium, em Toronto, no Canadá.
Confira horários, locais e onde assistir aos jogos de quarta-feira (17/6) da Copa do Mundo de 2026:
Grupo J
Áustria x Jordânia
Horário: 1h da manhã (de terça-feira para quarta-feira, horário de Brasília)
Local: Estádio San Francisco Bay Area, San Francisco, Califórnia, Estados Unidos
Onde assistir: CazéTV (YouTube); Globo (TV aberta); SporTV (TV fechada); Globoplay (streaming)
Grupo K
Portugal x República Democrática do Congo
Horário: 14h (horário de Brasília)
Local: Houston Stadium, Houston, Texas, Estados Unidos
Onde assistir: CazéTV (Youtube)
Uzbequistão x Colômbia
Horário: 23h (horário de Brasília)
Local: Estádio Azteca, Cidade do México, México
Onde assistir: CazéTV (YouTube); Globo (TV aberta); SporTV (TV fechada); Globoplay (streaming)
Grupo L
Inglaterra x Croácia
Horário: 17h (horário de Brasília)
Local: Dallas Stadium, Dallas, Texas, Estados Unidos
Onde assistir: CazéTV e GE TV (YouTube); Globo e SBT (TV aberta); SporTV e NSports (TV fechada); Globoplay (streaming)
Gana x Panamá
Horário: 20h (horário de Brasília)
Local: Toronto Stadium, Toronto, Canadá
Onde assistir: CazéTV (YouTube)
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