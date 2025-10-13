Cabo Verde vence Essuatíni e se classifica pela primeira vez para a Copa

Vitória por 3 x 0 contra Essuatíni, ex-Suazilândia, garantiu a classificação inédita do país de língua portuguesa para a Copa de 2026 - (crédito: Reprodução/TV Estatal/Cabo Verde)

Dez ilhas, uma nação independente há 50 anos, desde 5 de julho de 1975! Cabo Verde escreveu na tarde desta segunda-feira a história mais linda das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O Arquipélago africano formado por 10 ilhas derrotou Essuatíni, ex-Suazilândia, por 3 x 0, e está classificado pela primeira vez para o principal torneio da Fifa. A nação de língua portuguesa é a quarta a participar da fase final da competição depois o Brasil, de Portugal e de Angola.

Os Tubarões Azuis encerram o Grupo D na liderança e empurram o tradicional Camarões para a repescagem. O triunfo no Estádio Nacional da Praia, chamado informalmente de Rei Pelé em homenagem a Édson Arantes do Nascimento, foi assinado por gols Willy Semedo e de Livramento no segundo tempo.

Cabo Verde entra para a história como a segunda menor nação a disputar a Copa do Mundo. Com 4.033 km² e 550 mil habitantes, fica atrás apenas da Islândia — 103.000 km² e 405 mil moradores. O time comandado pelo técnico Pedro Leitão Brito, o Bubista, deixou para trás Camarões, Líbia, Angola, Ilhas Maurício e Essuatíni na disputa do Grupo D e conquistou o título simbólico da chave.

Os gols saíram no segundo tempo depois de um primeiro tempo marcado por ataque contra defesa. A ansiedade e o nervosismo foram superados aos três minutos da etapa final com o gol de Livramento. Com a defesa adversária destravada, coube a Diney servir Willy Semedo no lance do segundo gol. Eufórica, a torcida começou a celebrar a classificação inédita para a Copa do Mundo. No fim da partida, Stopira ampliou o placar para 3 x 0. A torcida invadiu o gramado para celebrar.

Cabo Verde é a terceira seleção estreante. Antes, classificaram-se Uzebequistão e Jordândia. Há uma curiosidade. O arquipélago africano tem mais habitantes nos Estados Unidos, uma da sedes do torneio em 2026, do que no próprio país. No total, 1,8 milhão de cabo verdeanos moram no país da América do Norte.

Classificados

Américas do Norte, Central e Caribe (seis vagas): Canadá, Estados e México (países-sede).

Canadá, Estados e México (países-sede). África (nove vagas): Cabo Verde (estreante), Gana, Argélia, Egito, Marrocos e Tunísia.

Cabo Verde (estreante), Gana, Argélia, Egito, Marrocos e Tunísia. Ásia (oito vagas): Irã, Coreia do Sul, Japão, Uzbequistão (estreante), Jordânia (estreante) e Austrália.

Irã, Coreia do Sul, Japão, Uzbequistão (estreante), Jordânia (estreante) e Austrália. América do Sul (seis vagas): Argentina, Brasil, Uruguai, Colômbia, Equador e Paraguai.

Argentina, Brasil, Uruguai, Colômbia, Equador e Paraguai. Oceania (uma vaga): Nova Zelândia.

Nova Zelândia. Europa (16 vagas): nenhuma definida ainda.