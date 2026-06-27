Hora do futebol! Veja onde reunir amigos para "pelada" em clima de Copa

Quadra poliesportiva da SCLRN 713, em Brasília: um entre tantos espaços para o society com os amigos - (crédito: Gabriel Botelho / CB / DA Press)

Sem lugar para bater uma bola? Tanto no plano piloto, quanto ao redor da cidade, o Distrito Federal oferece diversos lugares para jogar futebol, seja com amigos, com colegas da vizinhança, ou, até mesmo, com desconhecidos.

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As opções variam de quadras a campos sintéticos. De espaços públicos a privados. De gratuitos, baratos, ou até um pouco mais exigentes, financeiramente falando. Opções não faltam para os que não sabem onde jogar, ou para os que desejam conhecer novos espaços para atualizar o leque de possibilidades.

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A seguir, o Correio apresenta 10 opções em Brasília e entorno para jogar futebol. Confira:

Campo sintético em Santa Maria

Localizado na QR 409 de Santa Maria, o campo sintético foi reinaugurado em julho de 2025, ou seja, há menos de um ano. O local passou por uma reforma completa. Batizado de Arena Heraldo Cabral, funciona de 7h à 0h de segunda a sábado, e de 6h à 0h aos domingos.

Campo sintético Vila Telebrasília

Localizado na Rua 11 da Vila Telebrasília, o campo fica nas proximidades da L4 sul e pode ser visto por quem passa por lá. O local é público e conta com iluminação para atividades à noite. O campo ainda conta com quiosques em volta dele. Os estabelecimentos, no entanto, não abrem aos domingos.

Campo sintético ao lado do Taguaparque

Mais um campo recente na lista. A área de gramado sintético próxima à Vila São José (Vicente Pires), ao lado do Taguaparque, foi inaugurada em janeiro de 2026. São 5.787,66 mil metros quadrados de grama sintética, segundo a Agência Brasília. O acesso ao campo ainda conta com rampas de acessibilidade.

Campo sintético em Samambaia

Reinaugurado no último sábado (20/6), o campo sintético localizado na QS 427 de Samambaia passou por revitalização. Além da instalação do novo gramado, foram colocados sistema de drenagem aperfeiçoado, calçadas e bancos de reserva cobertos. Fica aberto de domingo a domingo, de 8h à 0h.

Quadras no Parque da Cidade

O Parque da Cidade Sarah Kubitschek, popularmente conhecido como Parque da Cidade, conta com diversas opções para os amantes do futsal. Ao todo, são 14 quadras poliesportivas. Muitas não estão nas melhores condições. Apesar disso, duas delas, localizadas nas proximidades do Estacionamento 7, passaram por revitalizações em abril deste ano.

Quadras no Jardins Mangueiral

Distribuídas internamente por quadras residenciais, as quadras poliesportivas no Jardins Mangueiral ficam localizadas nas QC 07 e QC 10. Apesar de serem uma opção para os moradores da área e regiões mais próximas, as quadras não se encontram em boas opções. Inauguradas em 2014, não são reformadas desde 2021. No entanto, ainda podem ser utilizadas, e durante 24 horas por dia.

Quadras no Paranoá

Duas quadras poliesportivas públicas foram recentemente revitalizadas no Paranoá. Elas estão localizadas nas quadras 25 e 26 do bairro. Ambas receberam melhorias na estrutura, nas grades e uma nova pintura. Funcionamento de 24 horas por dia.

Quadra em Ceilândia

A quadra poliesportiva situada na QNM 10 de Ceilândia foi totalmente reformada em novembro de 2025. Além de pintura nova, recebeu novas traves e redes. O espaço é conhecido por receber torneios esportivos. Público, funciona 24 horas por dia.

Campos públicos no Guará

O Guará com campos de society públicos em diferentes locais. Há tanto opções de campos mais novos, quanto menos renovados. Entre as alternativas estão o da QE5; QE1; e o da QE42. A última conta com a quadra mais recente e em melhores condições, localizada em frente ao restaurante Chalé da Traíra.

Quadras na Asa Sul e Norte

Entre as quadras residenciais de Asa Sul e Asa Norte, diversas quadras poliesportivas públicas estão à disposição dos praticantes. Na parte sul do Plano Piloto, exemplos são as quadras da SQS 205; SQS 103; SQS 113; SQS 312; e SQS 111. Na parte norte, outras alternativas estão na SQN 315; SCLRN 713; SQN 104; SQN 303; e SQN 202.