Foi gol do Vini, sim! Fornecedora da tecnologia do VAR rebate arbitragem

O atacante brasileiro Vinicius Junior (nº 7) e o defensor escocês Jack Hendry (nº 13) disputam a bola durante a partida de futebol do Grupo C da Copa do Mundo de 2026 entre Escócia e Brasil, no Miami Stadium, em Miami Gardens, em 24 de junho de 2026 - (crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

O VAR da Copa do Mundo está sentindo a fúria dos torcedores brasileiros após o árbitro anular o segundo gol de Vini Jr. na partida contra a Escócia, nesta quarta-feira (24/6), pela terceira rodada da fase de grupos.

A jogada do gol do Brasil aconteceu aos 21 minutos de jogo. Em pressão de saída de bola da Escócia, Vini tomou a posse do artilheiro Jack Hendry na entrada da área, avançou em direção ao gol e finalizou na saída do goleiro Angus Gunn para balançar as redes pela segunda vez na partida.

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Mas a comemoração durou pouco. O VAR foi chamado para analisar uma possível falta na disputa de bola entre o brasileiro e o defensor escoces, e o gol foi anulado aos 24 minutos. O árbitro não conseguiu ser claro na explicação da invalidação ao anunciar a decisão para todos os presentes no Hard Rock Stadium.

A decisão causou uma comoção e tanto nas redes sociais, com torcedores brasileiros revoltados e fazendo piadas. Alguns apontam erro do árbitro, outros do próprio VAR, e outros até exigiam que nem tivesse mais a tecnologia nos jogos.

A empresa de tecnologia Hisense, fornecedora das telas e do sistema de tecnologia visual do VAR, se juntou aos brasileiros na brincadeira e ironizou a decisão em post nas redes, com tom de nota oficial.

A empresa publicou dizendo que “sim, garantimos a melhor qualidade para a análise de cada lance dos jogos do torneio”, mas brincou dizendo que não se responsabiliza pelo mau uso dos produtos, e ainda completou dizendo que o Brasil fez 3 gols no primeiro tempo. O Brasil fez 3 gols no primeiro tempo. Baila, Vini! E vai, Brasil!”, diz.

Nota da Hisense br (foto: Reprodução/Instagram)





