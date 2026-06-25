Sul-africanos vão às ruas para celebrar classificação na Copa do Mundo

Os torcedores sul-africanos saíram às ruas nesta quinta-feira (25), soando suas vuvuzelas, para comemorar a primeira classificação de sua seleção para a segunda fase de uma Copa do Mundo.
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Em seu retorno à competição pela primeira vez desde que organizaram o torneio em 2010, a equipe sul-africana surpreendeu com uma vitória por 1 a 0 sobre a Coreia do Sul na quarta-feira, assegurando assim a sua classificação para a fase de 16-avos de final, algo que parecia pouco provável depois da derrota por 2 a 0 em sua primeira partida na fase de grupos contra o coanfitrião México.
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Como o jogo terminou por volta das 05h00 da manhã na África do Sul, dezenas de pessoas saíram às ruas, muitas de pijamas, para cantar, dançar e celebrar ao som de suas famosas vuvuzelas de plástico.
"Temos orgulho de sermos sul-africanos e esta é a nossa Copa. Nós a começamos e vamos terminá-la", disse um torcedor na região de Soweto, em Joanesburgo, em um vídeo publicado na internet pela emissora nacional SABC.
"Amamos e apoiamos os 'Bafana Bafana'", disse outro torcedor, que usava um cachecol com as cores da bandeira sul-africana em volta do pescoço, enquanto multidões comemoravam na rua atrás dele.
Outras publicações nas redes sociais mostravam mulheres dançando em uma rua de Soweto enquanto as pessoas cantavam "Shosholoza", um cântico zulu que significa "seguir em frente" e que os sul-africanos costumam entoar em eventos esportivos.
O presidente Cyril Ramaphosa elogiou o "desempenho coletivo inspirado" da seleção em uma publicação nas redes sociais.
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