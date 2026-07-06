Beneficiados pela Fifa, EUA pegam a Bélgica

A Copa do Mundo segue contando histórias polêmicas. Estados Unidos e Bélgica se enfrentam hoje, às 21h, em Seattle, brigando por uma vaga nas quartas de final do torneio. Entretanto, o confronto está dando o que falar antes do apito inicial, após a controversa suspensão do cartão vermelho recebido pelo atacante Folarin Balogun, destaque do time dos EUA.
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Embalados pela torcida, os estadunidenses estão surpreendendo no Mundial. Os donos da casa passaram em primeiro lugar na fase de grupos e despacharam a Bósnia nos 16 avos. Liderados pelo experiente técnico argentino Mauricio Pochettino, esperam, agora, vencer a Bélgica e seguir avançando na competição. Porém, o assunto que veio à tona no pré-jogo foi a liberação do centroavante Folarin Balogun para a partida. O destaque da equipe acumula três gols no torneio e lidera a artilharia dos mandantes.
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No jogo contra a Bósnia, o atacante foi expulso ao pisar no tornozelo do zagueiro Tarik Muharemovic em uma disputa de bola. O árbitro brasileiro Raphael Claus foi chamado ao VAR e aplicou o cartão vermelho, deixando Balogun fora do duelo contra a Bélgica. Porém, a federação de futebol dos EUA apresentou um recurso à Fifa, que retirou a suspensão e liberou o atleta para a partida. A decisão dividiu opiniões. Na rede social X, o presidente Donald Trump comemorou: "Obrigado, Fifa, por fazer a coisa certa e reverter uma grande injustiça", comentou.
Surpreendida pela medida, a federação belga afirmou não ter gostado da postura da Fifa em reverter a suspensão. De acordo com o jornalista britânico Ben Jacobs, do jornal Give Me Sport, a Casa Branca entrou em contato com Gianni Infantino para liberar Balogun para o jogo, mas o presidente da entidade máxima do futebol nega a versão.
A federação belga, que pode recorrer da decisão, ressaltou que o "Código Disciplinar da Fifa afirma expressamente que um cartão vermelho implica automaticamente uma suspensão para o próximo jogo da equipe, tal como aconteceu com todos os cartões vermelhos mostrados anteriormente durante esta Copa do Mundo".
Desde o apito final da partida contra a Bósnia, os Estados Unidos consideraram injusta a expulsão de Balogun e as consequências. Perder o atacante de 25 anos seria um duro golpe para uma seleção que havia começado a Copa do Mundo melhor do que jamais poderia ter sonhado.
A equipe chegou ao Mundial cercada de dúvidas quanto ao nível competitivo, agravadas por várias derrotas recentes, incluindo uma goleada por 5 x 2 para a Bélgica em um amistoso disputado em Atlanta, em março deste ano.
"Para mim, nunca é lance para cartão vermelho", disse Pochettino logo após a partida contra a Bósnia. "Não houve, em momento algum, a intenção de pisar no jogador. Foi uma jogada normal de futebol, um acidente". O próprio jogador também contestou a expulsão. "Se você já jogou este jogo, entende que há situações que simplesmente não podem ser evitadas e que precisam ser analisadas dentro do contexto quando são revisadas", disse Balogun.
As críticas logo chegaram à esfera política. Um dia depois do jogo, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, pediu que a suspensão fosse reconsiderada. "Tem de haver um processo de recurso para isso. Provavelmente já é tarde demais para isso, não é?", declarou.
A Bélgica entra para o confronto com moral após eliminar Senegal em uma virada na prorrogação. A equipe do técnico Rudi García não vinha fazendo boa campanha no torneio. Depois de empatar as duas primeiras partidas, a classificação ao mata-mata só aconteceu na última rodada, contra a Nova Zelândia. Apesar da pressão da torcida estadunidense, o lateral Timothy Castagne comentou a expectativa sobre o duelo: "Pode ser uma faca de dois gumes. Eles terão muito mais torcedores, mas, se as coisas começarem a dar errado, essa pressão também pode se voltar contra eles. Não tenho problema em jogar fora de casa. Quando estamos em campo, ficamos na nossa própria bolha", concluiu. (Com AFP)
*Estagiário sob supervisão de Fernando Brito
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