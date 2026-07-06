Beneficiados pela Fifa, EUA pegam a Bélgica

A Copa do Mundo segue contando histórias polêmicas. Estados Unidos e Bélgica se enfrentam hoje, às 21h, em Seattle, brigando por uma vaga nas quartas de final do torneio. Entretanto, o confronto está dando o que falar antes do apito inicial, após a controversa suspensão do cartão vermelho recebido pelo atacante Folarin Balogun, destaque do time dos EUA.

Embalados pela torcida, os estadunidenses estão surpreendendo no Mundial. Os donos da casa passaram em primeiro lugar na fase de grupos e despacharam a Bósnia nos 16 avos. Liderados pelo experiente técnico argentino Mauricio Pochettino, esperam, agora, vencer a Bélgica e seguir avançando na competição. Porém, o assunto que veio à tona no pré-jogo foi a liberação do centroavante Folarin Balogun para a partida. O destaque da equipe acumula três gols no torneio e lidera a artilharia dos mandantes.

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No jogo contra a Bósnia, o atacante foi expulso ao pisar no tornozelo do zagueiro Tarik Muharemovic em uma disputa de bola. O árbitro brasileiro Raphael Claus foi chamado ao VAR e aplicou o cartão vermelho, deixando Balogun fora do duelo contra a Bélgica. Porém, a federação de futebol dos EUA apresentou um recurso à Fifa, que retirou a suspensão e liberou o atleta para a partida. A decisão dividiu opiniões. Na rede social X, o presidente Donald Trump comemorou: "Obrigado, Fifa, por fazer a coisa certa e reverter uma grande injustiça", comentou.

Surpreendida pela medida, a federação belga afirmou não ter gostado da postura da Fifa em reverter a suspensão. De acordo com o jornalista britânico Ben Jacobs, do jornal Give Me Sport, a Casa Branca entrou em contato com Gianni Infantino para liberar Balogun para o jogo, mas o presidente da entidade máxima do futebol nega a versão.

A federação belga, que pode recorrer da decisão, ressaltou que o "Código Disciplinar da Fifa afirma expressamente que um cartão vermelho implica automaticamente uma suspensão para o próximo jogo da equipe, tal como aconteceu com todos os cartões vermelhos mostrados anteriormente durante esta Copa do Mundo".

Desde o apito final da partida contra a Bósnia, os Estados Unidos consideraram injusta a expulsão de Balogun e as consequências. Perder o atacante de 25 anos seria um duro golpe para uma seleção que havia começado a Copa do Mundo melhor do que jamais poderia ter sonhado.

A equipe chegou ao Mundial cercada de dúvidas quanto ao nível competitivo, agravadas por várias derrotas recentes, incluindo uma goleada por 5 x 2 para a Bélgica em um amistoso disputado em Atlanta, em março deste ano.

"Para mim, nunca é lance para cartão vermelho", disse Pochettino logo após a partida contra a Bósnia. "Não houve, em momento algum, a intenção de pisar no jogador. Foi uma jogada normal de futebol, um acidente". O próprio jogador também contestou a expulsão. "Se você já jogou este jogo, entende que há situações que simplesmente não podem ser evitadas e que precisam ser analisadas dentro do contexto quando são revisadas", disse Balogun.

As críticas logo chegaram à esfera política. Um dia depois do jogo, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, pediu que a suspensão fosse reconsiderada. "Tem de haver um processo de recurso para isso. Provavelmente já é tarde demais para isso, não é?", declarou.

A Bélgica entra para o confronto com moral após eliminar Senegal em uma virada na prorrogação. A equipe do técnico Rudi García não vinha fazendo boa campanha no torneio. Depois de empatar as duas primeiras partidas, a classificação ao mata-mata só aconteceu na última rodada, contra a Nova Zelândia. Apesar da pressão da torcida estadunidense, o lateral Timothy Castagne comentou a expectativa sobre o duelo: "Pode ser uma faca de dois gumes. Eles terão muito mais torcedores, mas, se as coisas começarem a dar errado, essa pressão também pode se voltar contra eles. Não tenho problema em jogar fora de casa. Quando estamos em campo, ficamos na nossa própria bolha", concluiu. (Com AFP)

*Estagiário sob supervisão de Fernando Brito

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