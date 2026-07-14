Copa do Mundo, 34º dia: confira jogos, horários e transmissões

Depois de dois dias sem partidas, a bola vai rolar nesta terça-feira (14/7) abrindo a semifinal da Copa do Mundo 2026, com França e Espanha duelando por uma vaga na final. O confronto reúne duas das seleções mais fortes do campeonato e coloca em destaque estrelas como Kylian Mbappé e Lamine Yamal.
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As seleções se enfrentam às 16h (horário de Brasília), no estádio de Dallas, nos Estados Unidos. Quem vencer enfrenta o vencedor do duelo entre Argentina e Inglaterra, que acontece amanhã.
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As duas seleções chegam invictas à semifinal, A França venceu todos os seus jogos que disputou, marcou 16 gols e sofreu apenas dois. A equipe terminou na liderança do grupo I após derrotar Senegal por 3x1, Iraque por 3x0 e Noruega por 4x1.
A Espanha, por sua vez, soma cinco vitórias e um empate, com 11 marcados e apenas um sofrido. A seleção estreou com um empate sem gols diante de Cabo Verde, depois venceu a Arábia Saudita por 4x0 e Uruguai por 1X0, avançando em primeiro lugar no Grupo H.
Este será o segundo encontro entre os times em Copas do Mundo. O primeiro foi nas oitavas de final da edição de 2006, quando os franceses venceram por 3x1. Em outras competições, porém, essa já é a terceira semifinal consecutiva entre as duas seleções. A Espanha levou a melhor nas duas anteriores, vencendo por 2x1 na Eurocopa de 20254 e por 5x4 na Ligas das Nações de 2025.
França x Espanha
Horários: 16h (horário de Brasília)
Local:Estádio de Dallas, Estados Unidos
Onde assistir:
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Streaming: CazéTV
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