Copa do Mundo Feminina 2027: saiba como ser um dos 6 mil voluntários

Com o Brasil como sede, a Copa do Mundo Feminina de 2027 abre inscrições para voluntários - (crédito: Reprodução/Fifa.com)

A FIFA abriu o registro de interesse para o programa de voluntários da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil. Cerca de 6.000 pessoas poderão participar do maior evento esportivo feminino do mundo, sediado pela primeira vez na América do Sul.

O torneio será disputado em oito cidades-sede a partir de 24 de junho de 2027: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Os voluntários são considerados o coração dos torneios da FIFA, ajudando a proporcionar uma experiência de alto nível para todos os participantes.

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Como se registrar para ser voluntário

Interessados do Brasil e de todo o mundo podem registrar seu interesse na Comunidade de Voluntários da FIFA pelo site volunteer.fifa.com. No portal, o candidato deve selecionar a cidade-sede onde deseja atuar para receber atualizações, incluindo a notificação de quando as inscrições forem oficialmente abertas nas próximas semanas.

Quem já é membro da Comunidade de Voluntários da FIFA pode acessar o formulário de manifestação de interesse diretamente por meio de sua conta existente.

Quais são os requisitos

Para participar do processo de seleção, os candidatos devem atender a alguns critérios. Não é exigida experiência prévia em voluntariado. Confira os requisitos:

ter pelo menos 18 anos na data da inscrição;

ser cidadão brasileiro ou estar legalmente autorizado a entrar no Brasil durante a competição;

estar disponível para um número mínimo de turnos de voluntariado durante junho e julho de 2027;

ter conhecimento de português, idioma oficial do Brasil, ou de inglês.

O domínio de outros idiomas será considerado um diferencial no processo seletivo.

O papel do voluntário

Os voluntários prestarão apoio em mais de 20 áreas funcionais, como Mídia, Tecnologia, Transporte e Gestão de Competições. Haverá mais de 30 funções diferentes, atuando em locais como estádios, aeroportos, centros de treinamento e hotéis.

Embora o voluntariado não seja remunerado, os participantes recebem apoio de uma equipe experiente, refeições durante os turnos, um uniforme completo da adidas e outros presentes como reconhecimento pela contribuição.

Em 2014, mais de 13.000 voluntários desempenharam um papel fundamental durante a "Copa do Mundo da FIFA™" nas 12 cidades-sede do Brasil. Sua dedicação demonstrou a hospitalidade do país, recebendo elogios de torcedores, seleções e outros visitantes.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.