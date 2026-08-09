Arthur Nory se recupera e leva o ouro na barra fixa no nacional de ginástica

O Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística em Brasília chegou ao fim neste domingo (9/8) com as finais do salto masculino, barras paralelas masculino, trave feminino, solo feminino e barra fixa masculino. Um dos destaques deste domingo foi o atleta do Esporte Clube Pinheiros, Arthur Nory. Com vasta bagagem na ginástica, o ginasta teve atuação perfeita na barra fixa e levou a medalha de ouro na categoria, com pontuação 13.966.

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Em entrevista ao Correio, o atleta contou como foi o processo de recuperação após a falha e sobre os próximos desafios na ginástica. “Eu estava um pouco tenso antes da apresentação, pois fiz essa série pela primeira vez, ainda mais pelo erro no solo ontem. Mas deu tudo certo e foi muito importante ter testado e acertado. Agora, seguir com um passo de cada vez rumo aos nossos objetivos e levar o Pinheiros sempre para o topo.”, completou.

Além de Arthur Nory, outro destaque deste domingo foi Yuri Guimarães. O paulista de 23 anos, atleta do AGITH-SP, conseguiu duas medalhas de ouro em Brasília, uma no solo e outra no salto. Outro bicampeão brasileiro foi Caio Souza. O ginasta do Minas subiu no lugar mais alto do pódio ao conquistar o primeiro lugar nas argolas e nas barras paralelas.

Somando todas as finais disputadas desde o último sábado (8/8), foram distribuídas 30 medalhas para atletas que pegaram o pódio de diversas categorias. A competição ocorreu no Ginásio Nilson Nelson e contou com mais de 15 mil ingressos vendidos.

Todos os pódios

Individual Geral Feminino

1º Flávia Saraiva

2º Lorrane Oliveira

3º Caroline Pedro

Individual Geral Masculino

1º Vitaly Guimarães

2º Patrick Correa

3º Diogo Paes

Premiação Equipe Masculino

1º Minas Tênis Clube

2º Esporte Clube Pinheiros

3º AGITH

Premiação Equipe Feminino

1º Clube de Regatas do Flamengo

2º Esporte Clube Pinheiros

3º SESI-SP

Solo Masculino

1º Yuri Guimarães - AGITH/SP

2º João Perdigão - ECP/SP

3º Tomás Florêncio - AGITH/SP

Salto Feminino

1º Nicole Bello - CRF/RJ

2º Francine Oliveira - GNU/RS

3º Clara Stecca - GNU/RS

Cavalo com alças

1º Johnny Oshiro - AGITH/SP

2º Diogo Rodrigues - ECP/SP

3º Vitaliy Guimarães - MTC/MG

Paralelas Assimétricas

1º Lorrane Oliveira - CRF/RJ

2º Flávia Saraiva - CRF/RJ

3º Sophia Weisberg - ECP/SP

Argolas

1º Caio Souza - MTC/MG

2º Juliano Oliva - GNU/RS

3º Gustavo Miguel - MTC/MG

Salto Masculino

1º Yuri Guimarães - AGITH/SP

2º João Perdigão - ECP/SP

3º Christian Dorneles - SOGIPA/RS

Trave

1º Flávia Saraiva - CRF/RJ

2º Gabriela Barbosa - ECP/SP

3º Gabriela Bouças - CRF/RJ

Paralelas

1º Caio Souza - MTC/MG

2º Derick Goulart - GNU/RS

3º Johnny Oshiro - AGITH/SP

Solo Feminino

1º Flávia Saraiva - CRF/RJ

2º Julia Coutinho - CRF/RJ

3º Hellen Silva- CRF/RJ

Barra Fixa

1º Arthur Nory - ECP/SP

2º Diogo Paes - ECP/SP

3º Patrick Corrêa - ECP/SP

*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini