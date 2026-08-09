Arthur Nory se recupera e leva o ouro na barra fixa no nacional de ginástica

O Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística em Brasília chegou ao fim neste domingo (9/8) com as finais do salto masculino, barras paralelas masculino, trave feminino, solo feminino e barra fixa masculino. Um dos destaques deste domingo foi o atleta do Esporte Clube Pinheiros, Arthur Nory. Com vasta bagagem na ginástica, o ginasta teve atuação perfeita na barra fixa e levou a medalha de ouro na categoria, com pontuação 13.966.
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Em entrevista ao Correio, o atleta contou como foi o processo de recuperação após a falha e sobre os próximos desafios na ginástica. “Eu estava um pouco tenso antes da apresentação, pois fiz essa série pela primeira vez, ainda mais pelo erro no solo ontem. Mas deu tudo certo e foi muito importante ter testado e acertado. Agora, seguir com um passo de cada vez rumo aos nossos objetivos e levar o Pinheiros sempre para o topo.”, completou.
Além de Arthur Nory, outro destaque deste domingo foi Yuri Guimarães. O paulista de 23 anos, atleta do AGITH-SP, conseguiu duas medalhas de ouro em Brasília, uma no solo e outra no salto. Outro bicampeão brasileiro foi Caio Souza. O ginasta do Minas subiu no lugar mais alto do pódio ao conquistar o primeiro lugar nas argolas e nas barras paralelas.
Somando todas as finais disputadas desde o último sábado (8/8), foram distribuídas 30 medalhas para atletas que pegaram o pódio de diversas categorias. A competição ocorreu no Ginásio Nilson Nelson e contou com mais de 15 mil ingressos vendidos.
Todos os pódios
Individual Geral Feminino
1º Flávia Saraiva
2º Lorrane Oliveira
3º Caroline Pedro
Individual Geral Masculino
1º Vitaly Guimarães
2º Patrick Correa
3º Diogo Paes
Premiação Equipe Masculino
1º Minas Tênis Clube
2º Esporte Clube Pinheiros
3º AGITH
Premiação Equipe Feminino
1º Clube de Regatas do Flamengo
2º Esporte Clube Pinheiros
3º SESI-SP
Solo Masculino
1º Yuri Guimarães - AGITH/SP
2º João Perdigão - ECP/SP
3º Tomás Florêncio - AGITH/SP
Salto Feminino
1º Nicole Bello - CRF/RJ
2º Francine Oliveira - GNU/RS
3º Clara Stecca - GNU/RS
Cavalo com alças
1º Johnny Oshiro - AGITH/SP
2º Diogo Rodrigues - ECP/SP
3º Vitaliy Guimarães - MTC/MG
Paralelas Assimétricas
1º Lorrane Oliveira - CRF/RJ
2º Flávia Saraiva - CRF/RJ
3º Sophia Weisberg - ECP/SP
Argolas
1º Caio Souza - MTC/MG
2º Juliano Oliva - GNU/RS
3º Gustavo Miguel - MTC/MG
Salto Masculino
1º Yuri Guimarães - AGITH/SP
2º João Perdigão - ECP/SP
3º Christian Dorneles - SOGIPA/RS
Trave
1º Flávia Saraiva - CRF/RJ
2º Gabriela Barbosa - ECP/SP
3º Gabriela Bouças - CRF/RJ
Paralelas
1º Caio Souza - MTC/MG
2º Derick Goulart - GNU/RS
3º Johnny Oshiro - AGITH/SP
Solo Feminino
1º Flávia Saraiva - CRF/RJ
2º Julia Coutinho - CRF/RJ
3º Hellen Silva- CRF/RJ
Barra Fixa
1º Arthur Nory - ECP/SP
2º Diogo Paes - ECP/SP
3º Patrick Corrêa - ECP/SP
*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini
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