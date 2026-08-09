Flávia Saraiva fecha Brasileiro no DF com quatro ouros e uma prata

O Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística sediado em Brasília chegou ao fim neste domingo (9/8). A etapa nacional ocorreu no Ginásio Nilson Nelson e contou com mais de 30 medalhas distribuídas para variados atletas. Dentre os destaques do evento, a medalhista olímpica em Paris-2024, Flávia Saraiva, conquistou incríveis cinco medalhas, sendo quatro de ouro e uma de prata.
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Flávia subiu no lugar mais alto do pódio em três categorias individuais: no solo, na trave e no individual geral feminino, além de ter sido prata nas barras assimétricas. Na disputa por equipes, faturou o ouro pelo Flamengo.
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Ao Correio, Flávia Saraiva ressalta o trabalho duro para conquistar o feito e como lidar com a pressão nos momentos decisivos: “Acho que, nesses momentos, não existe pressão. Ver o ginásio cheio dá uma alegria enorme. Queria agradecer demais o público de Brasília. Fico lisonjeada em ver como a ginástica vem crescendo em todo o país, e não apenas no eixo Rio-São Paulo”, conta a atleta.
Com Flávia Saraiva, o Flamengo foi a equipe com maior número de medalhas no feminino. Lorrane Oliveira, Nicole Ramos, Gabi Bouças, Hellen Silva e Júlia Coutinho também conquistaram medalhas para o rubro-negro.
Todos os pódios
Individual Geral Feminino
1º Flávia Saraiva
2º Lorrane Oliveira
3º Caroline Pedro
Individual Geral Masculino
1º Vitaly Guimarães
2º Patrick Correa
3º Diogo Paes
Premiação Equipe Masculino
1º Minas Tênis Clube
2º Esporte Clube Pinheiros
3º AGITH
Premiação Equipe Feminino
1º Clube de Regatas do Flamengo
2º Esporte Clube Pinheiros
3º SESI-SP
Solo Masculino
1º Yuri Guimarães - AGITH/SP
2º João Perdigão - ECP/SP
3º Tomás Florêncio - AGITH/SP
Salto Feminino
1º Nicole Bello - CRF/RJ
2º Francine Oliveira - GNU/RS
3º Clara Stecca - GNU/RS
Cavalo com alças
1º Johnny Oshiro - AGITH/SP
2º Diogo Rodrigues - ECP/SP
3º Vitaliy Guimarães - MTC/MG
Paralelas Assimétricas
1º Lorrane Oliveira - CRF/RJ
2º Flávia Saraiva - CRF/RJ
3º Sophia Weisberg - ECP/SP
Argolas
1º Caio Souza - MTC/MG
2º Juliano Oliva - GNU/RS
3º Gustavo Miguel - MTC/MG
Salto Masculino
1º Yuri Guimarães - AGITH/SP
2º João Perdigão - ECP/SP
3º Christian Dorneles - SOGIPA/RS
Trave
1º Flávia Saraiva - CRF/RJ
2º Gabriela Barbosa - ECP/SP
3º Gabriela Bouças - CRF/RJ
Paralelas
1º Caio Souza - MTC/MG
2º Derick Goulart - GNU/RS
3º Johnny Oshiro - AGITH/SP
Solo Feminino
1º Flávia Saraiva - CRF/RJ
2º Julia Coutinho - CRF/RJ
3º Hellen Silva- CRF/RJ
Barra Fixa
1º Arthur Nory - ECP/SP
2º Diogo Paes - ECP/SP
3º Patrick Corrêa - ECP/SP
*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini
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