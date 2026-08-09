Flávia Saraiva fecha Brasileiro no DF com quatro ouros e uma prata

Flávia Saraiva conquista quatro medalhas individuais no nacional de ginástica artística em Brasília - (crédito: Maria Eduarda Suhet)

O Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística sediado em Brasília chegou ao fim neste domingo (9/8). A etapa nacional ocorreu no Ginásio Nilson Nelson e contou com mais de 30 medalhas distribuídas para variados atletas. Dentre os destaques do evento, a medalhista olímpica em Paris-2024, Flávia Saraiva, conquistou incríveis cinco medalhas, sendo quatro de ouro e uma de prata.

Flávia subiu no lugar mais alto do pódio em três categorias individuais: no solo, na trave e no individual geral feminino, além de ter sido prata nas barras assimétricas. Na disputa por equipes, faturou o ouro pelo Flamengo.

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Ao Correio, Flávia Saraiva ressalta o trabalho duro para conquistar o feito e como lidar com a pressão nos momentos decisivos: “Acho que, nesses momentos, não existe pressão. Ver o ginásio cheio dá uma alegria enorme. Queria agradecer demais o público de Brasília. Fico lisonjeada em ver como a ginástica vem crescendo em todo o país, e não apenas no eixo Rio-São Paulo”, conta a atleta.

Com Flávia Saraiva, o Flamengo foi a equipe com maior número de medalhas no feminino. Lorrane Oliveira, Nicole Ramos, Gabi Bouças, Hellen Silva e Júlia Coutinho também conquistaram medalhas para o rubro-negro.

Todos os pódios

Individual Geral Feminino

1º Flávia Saraiva

2º Lorrane Oliveira

3º Caroline Pedro

Individual Geral Masculino

1º Vitaly Guimarães

2º Patrick Correa

3º Diogo Paes

Premiação Equipe Masculino

1º Minas Tênis Clube

2º Esporte Clube Pinheiros

3º AGITH

Premiação Equipe Feminino

1º Clube de Regatas do Flamengo

2º Esporte Clube Pinheiros

3º SESI-SP

Solo Masculino

1º Yuri Guimarães - AGITH/SP

2º João Perdigão - ECP/SP

3º Tomás Florêncio - AGITH/SP

Salto Feminino

1º Nicole Bello - CRF/RJ

2º Francine Oliveira - GNU/RS

3º Clara Stecca - GNU/RS

Cavalo com alças

1º Johnny Oshiro - AGITH/SP

2º Diogo Rodrigues - ECP/SP

3º Vitaliy Guimarães - MTC/MG

Paralelas Assimétricas

1º Lorrane Oliveira - CRF/RJ

2º Flávia Saraiva - CRF/RJ

3º Sophia Weisberg - ECP/SP

Argolas

1º Caio Souza - MTC/MG

2º Juliano Oliva - GNU/RS

3º Gustavo Miguel - MTC/MG

Salto Masculino

1º Yuri Guimarães - AGITH/SP

2º João Perdigão - ECP/SP

3º Christian Dorneles - SOGIPA/RS

Trave

1º Flávia Saraiva - CRF/RJ

2º Gabriela Barbosa - ECP/SP

3º Gabriela Bouças - CRF/RJ

Paralelas

1º Caio Souza - MTC/MG

2º Derick Goulart - GNU/RS

3º Johnny Oshiro - AGITH/SP

Solo Feminino

1º Flávia Saraiva - CRF/RJ

2º Julia Coutinho - CRF/RJ

3º Hellen Silva- CRF/RJ

Barra Fixa

1º Arthur Nory - ECP/SP

2º Diogo Paes - ECP/SP

3º Patrick Corrêa - ECP/SP

*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini



