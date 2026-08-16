Mens@gem para voCê! Ídolos do Gama incentivam o time no jogo do acesso

Elenco do Gama posado antes de jogo da Série D: alviverde está a 90 minutos de subir para a terceira divisão nacional - (crédito: Mateus Dutra/Gama)

União é a palavra mais poderosa na obtenção de um objetivo coletivo. No futebol, transforma o improvável em possível e faz um sonho antigo parecer novamente ao alcance das mãos. Hoje, diante do São José, o Gama dá o último passo na caminhada rumo ao aguardado acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Às 16h, diante de um Bezerrão abarrotado, o alviverde terá ao lado, além da torcida, a voz e a fé de quem ajudou a construir a história do clube.

Dono de cinco décadas de glórias, o Gama atravessou períodos sombrios capazes de testar a fidelidade de qualquer torcida. O clube do Distrito Federal com mais tempo de Série A (1999 a 2002) passou a conviver com a quarta divisão. O intervalo longe da Série C já dura 16 anos. Depois do empate por

1 x 1 em Porto Alegre, qualquer vitória simples contra o São José resgata o Periquito da última prateleira do futebol nacional. Nova igualdade força pênaltis.

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O acesso vai além de uma mudança de série. Pode abrir espaço entre as lembranças mais importantes de uma camisa acostumada a produzir personagens e momentos inesquecíveis. Péricles e Fantato conduziram o primeiro título candango, em 1979. Gerson, Jairo, Paulo Henrique, Rochinha, Romualdo, Deda e companhia transformaram o período entre 1990 e 2003 na era de ouro alviverde, com nove taças locais e ascensão à Série A. Tiago Gaúcho, Emerson, Nunes e outros nomes mantiveram viva a chama durante os títulos de 2015, 2019 e 2020, conquistados em tempos bem diferentes daqueles de glória nacional.

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Agora, a história pode ganhar novos personagens. O elenco de Luís Carlos Souza está a 90 minutos de devolver o Gama à Série C. Um acesso pode transformar jogadores em nomes eternos para uma torcida acostumada a medir ídolos pela maneira como defendem o verde e o branco. Antes de a bola rolar, o presente recebe um recado do passado. O Correio Braziliense procurou personagens responsáveis por escrever capítulos importantes e pediu a eles uma mensagem para quem, hoje, terá a oportunidade de redigir outro. É a voz de quem esteve ali. De quem conhece o peso da camisa, a força da arquibancada e a sensação de transformar um domingo de futebol em uma lembrança para a vida inteira. Agora, eles falam com quem pode imortalizar o próximo capítulo.

COM A PALAVRA, OS ÍDOLOS



O Gama chega à decisão carregando memórias de quem já viveu acessos, títulos e momentosmarcantes com a camisa alviverde. Agora, essas vozes chegam ao elenco antes dos 90 minutosmais importantes da temporada.

"Aqui é o Thiago Gaúcho, gostaria de estar com vocês vivendo esse momento. O mérito é todo de vocês. Tenho certeza que nesse dia, nesse domingo, vocês terão todo o sucesso do mundo, pois são merecedores de viverem esse momento, com essa camiseta e podendo dar orgulho para essa torcida. Que vocês façam o melhor, que no final desses 90 minutos, mais os acréscimos, vocês não estarão fazendo a alegria apenas da família de vocês, mas a de muito gamense que esperou esse momento de voltar à Série C. Estarei na torcida e desejo, de coração, todo sucesso para vocês. Um ótimo jogo e rumo à Série C. Vai para cima deles, Gamão!" Tiago Gaúcho, volante bicampeão candango

"Fala, galera, aqui é o Nunes, estou passando aqui para desejar uma boa sorte para todos vocês nesse grande desafio, nessa grande decisão. Que vocês possam fazer o melhor de cada um e que traga esse acesso para essa torcida que tanto merece, que tanto apoiou, que tanto apoia essa entidade que é tão grande. Então, boa sorte a todos. Que Deus possa abençoar todos vocês, que a gente possa conseguir esse acesso" Nunes, atacante tricampeão candango

"Olá, pessoal, meu nome é Romualdo Dantas, eu participei do acesso da Série C para a B e da B para a A do Campeonato Brasileiro jogando pela Sociedade Esportiva do Gama. Também joguei os quatro anos de primeira divisão e venho agradecer todo o empenho, toda dedicação desse grupo. Quero dizer que estou na torcida e domingo (hoje) vocês vão conseguir o acesso tão desejado. Deus abençoe muito a todos" Romualdo, atacante campeão da Série B e pentacampeão candango

"Aos jogadores do Gama, eu sou Emerson, ex-atleta, capitão deste clube. Vivi muitos momentos da história do clube, inclusive um acesso, e sei o tamanho da responsabilidade e da emoção que vocês estão vivendo. Hoje, como torcedor, quero pedir a vocês uma coisa: vivam este momento como se fosse único na carreira de cada um, porque vocês estão tendo a oportunidade de entrar para a história desse clube grande, de uma camisa gigante e de uma torcida apaixonada que jamais esquecerá aqueles que honraram o Gama. Joguem pelas famílias de vocês, pelo clube, pelos torcedores que amam essa camisa. Entrem em campo sabendo que cada luta, cada dividida e cada minuto desta partida poderá ser lembrado por muitos anos. Como sempre digo, história não se compra, se conquista. E vocês estão tendo a oportunidade de conquistar e escrever mais um capítulo na história da Sociedade Esportiva do Gama. Honrem essa camisa, vivam este momento, lutem até o último segundo. Para cima, Gama, a história espera por vocês" Emerson, zagueiro bicampeão candango

"Aqui é o Gerson, ex-atleta do Gama, e o que eu tenho a dizer a vocês é que vocês são fortes, sim. Vocês conseguem, sim. E Deus está com vocês. Quero lhes dizer que tudo vai da certo. Estaremos comemorando juntos mais essa grande conquista de vocês. Um grande abraço, sucesso. Vamos em frente" Gerson, zagueiro campeão da Série B e tetracampeão candango

"Fala, rapaziada. Quem está falando aqui é o Rochinha, ex-lateralesquerdo da Sociedade Esportiva do Gama. Estou passando para desejar boa sorte para todos. Consigam o acesso para a gente. Eu estou vivendo isso, pois eu trabalho na base e estou junto de vez em quando. A sensação é boa. Consegui o acesso de 1995. Ficamos em terceiro lugar na Série C, da terceira. E já deu certo, em nome do Senhor. Vocês merecem. O Luís Carlos é um baita treinador" Rochinha, lateral-esquerdo campeão da Série B e bicampeão candango