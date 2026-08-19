Pedrinho, do Vasco, detona presidente do Flamengo: "Mau-caráter"

O presidente do Vasco, Pedrinho, disparou duras críticas contra o mandatário do Flamengo, Luiz Eduardo Bap, durante o embarque da delegação vascaína rumo a Assunção, no Paraguai. Logo no início, o dirigente vascaíno separou a instituição rubro-negra da figura de seu presidente, mas rotulou o rival como mau-caráter, arrogante, prepotente, soberbo e hipócrita.

Em seguida, o cartola detalhou que o descontentamento surgiu após manifestações do adversário sobre a saúde financeira e jurídica do clube de São Januário.

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"Vou falar da pessoa Bap. Zero instituição (Flamengo), tá? Estou falando do Bap especificamente. É mau-caráter, arrogante, prepotente, soberbo e hipócrita. Hipócrita porque ele usa a frase: ‘Estou fazendo para o bem do Campeonato Brasileiro. É para o Campeonato Brasileiro ter uma isonomia, um processo legal’. Isso quando não diz respeito ao clube que ele representa", disparou.

Ato contínuo, o presidente apontou dois pesos e duas medidas na postura do dirigente rubro-negro, especialmente nas discussões sobre as cotas de televisão da Libra.

"Porque, quando diz respeito ao clube que ele representa, como, por exemplo, a divisão das cotas na Libra, ele é o primeiro a sair, sentar na cadeira e falar que vai lutar pelos direitos do Flamengo. Por que ele não pensa num Campeonato Brasileiro? Para isso não serve? Só serve quando não é do time dele? Não é o time dos outros? Então, ele é um hipócrita", comentou.

Pedrinho vê perseguição ao Vasco

Por fim, Pedrinho denunciou o que chamou de perseguição sistemática contra o Vasco e exigiu que o rival cuide apenas de sua própria casa, sem palpitar na Sociedade Anônima do Futebol (SAF) vascaína. Dessa forma, o dirigente encerrou as declarações com o desabafo.

"Está muito claro que é uma perseguição à instituição. Está muito claro que ele não tem… Eu não devo satisfação nenhuma a ele. Então, ele é um irresponsável, irresponsável, que deve cuidar do clube dele, porque, para cuidar de qualquer negociação sobre venda de SAF, não é ele o responsável, porque tem outros clubes que estão em recuperação judicial, contratando, e ele não abre a boca", finalizou.