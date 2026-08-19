Artilheiro do Gama, Felipe Clemente acerta contrato para defender o Goiás

Um dos principais jogadores da campanha positiva do Gama na Série D do Campeonato Brasileiro, com direito a acesso para a terceira divisão nacional, não terminará o torneio vestindo as cores do clube do Distrito Federal. Diante do desempenho técnico positivo em 2026, o atacante Felipe Clemente chamou a atenção do mercado nacional e aceitou o projeto apresentado pelo Goiás. O jogador chega ao Esmeraldino por empréstimo até o fim da temporada.

Contratado pelo Gama no segundo semestre de 2025, Clemente não demorou para cair nas graças da torcida alviverde. As boas atuações na conquista do Campeonato Candango credenciaram o camisa 11 como xodó do elenco. Na Série D do Brasileiro, o atleta manteve o nível de desempenho, marcou gols decisivos e se consolidou como peça de referência do técnico Luís Carlos Souza. Em 32 apresentações na temporada, Felipe marcou 21 gols.

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Mesmo com contrato em vigor com o Gama até o fim de 2029 — a renovação ocorreu ainda durante o Campeonato Candango — Felipe Clemente seguiu bem cotado no mercado da bola. Segundo informações do portal Esmeraldino.com confirmadas pelo Correio, o atacante gamense recebeu propostas do Goiás, do Náutico e do Sport. O jogador, no entanto, optou pelo projeto do time goiano e desembarcará em Goiânia para seguir a temporada 2026.

Técnico do Timbu, Hélio dos Anjos falou sobre o atacante do Gama publicamente após a vitória diante do Ceará, na última terça-feira (18/8), indicando a concorrência do mercado da bola pelo jogador. "Não é só a gente que enxerga jogador bom. Jogador bom todo mundo está vendo. Jogador como o Clemente, que é o atacante do Gama, todo mundo está vendo. Belíssimo jogador, com base no América-MG, forte, agressivo. Nós perdemos o jogador. Parabéns para o Sport e Goiás, que estão oferecendo valores para pagar o empréstimo", afirmou.

Com isso, Clemente não será opção do Gama na sequência da Série D do Brasileirão. Com o acesso à terceira divisão nacional garantido, o clube alviverde disputará as semifinais diante do ASA de Arapiraca. O primeiro jogo será no domingo (23/8), às 17h, no Estádio Coaracy Fonseca. Donos da melhor campanha geral da competição, os gamenses definem a classificação à decisão como mandantes, no Bezerrão, uma semana depois, às 16h.