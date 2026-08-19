Cabeça no lugar coloca o Palmeiras nas quartas de final

O capitão Gustavo Gómez se tornou o primeiro jogador a marcar gols em nove edições consecutivas de Libertadores - (crédito: Daniel Duarte/AFP)

Não é de hoje que a bola parada é a especialidade da casa palmeirense. Basta olharmos para os escanteios. Contra o Fluminense, o primeiro gol sai do corner para a cabeçada de Gustavo Gómez. Quatro dias depois, a mesma receita. Cruzamento de Jhon Arias e desvio de… Gómez! O capitão chamou a responsabilidade no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores contra o Cerro Porteño e marcou o gol da vitória por 1 x 0 no Estádio La Nueva Olla. Uma noite de quarta-feira (19/8) em que o mínimo valeu demais para classificar o tricampeão às quartas.

Ao todo, foram 23 gols de bola parada de 81. Eficiência ou dependência? O Palmeiras tem sido samba de uma nota só. Falta repertório, jogada trabalhada e triangulações. Sobram bolas longas e cruzamentos, sobretudo contra adversários mais fechados, com linha de cinco defensores, como o Cerro Porteño nos dois jogos das oitavas de final.

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Até que jogar a partida decisiva contra o Cerro Porteño longe de São Paulo fez bem. O Palmeiras acumulava eliminações no Nubank Parque em jogos de Libertadores. Caiu nas oitavas de final da Libertadores de 2024 para o Botafogo e nas semis de 2022 e 2023 para Athletico-PR e Boca Juniors.

Com o gol, Gómez se tornou o único jogador a marcar em nove edições consecutivas de Libertadores e manteve uma escrita: o Palmeiras não é eliminado fora de casa na Libertadores há 17 anos. A última vez foi em 2009, quando caiu diante do Nacional, no Uruguai. Nas quartas de final, o Palestra aguarda LDU ou Mirassol. Equatorianos e brasileiros medem forças nesta quinta-feira (20/8), às 19h, em Quito.

O elenco de R$ 1,4 bilhão, como enfatizou o técnico Abel Ferreira recentemente, segue vivo em três frentes: é líder do Brasileirão, jogará as quartas de final da Copa do Brasil e sonha com o tetra continental.

O Palmeiras retorna as atenções para o Campeonato Brasileiro. No domingo (23/8), recebe o Vasco no Nubank Parque, às 16h. Hoje, a distância para o vice-líder Flamengo é de três pontos (48 x 45). Os rubro-negros, porém, têm um jogo atrasado e podem ultrapassar os paulistas pelo saldo de gols, em caso de igualdade na pontuação.

Ficha técnica

Cerro Porteño 0 x 1 Palmeiras

Oitavas de final da Libertadores (volta)

Local: Estádio La Nueva Olla, Assunção, Paraguai

Data: 19/8/2026

Árbitro: Facundo Tello (Argentina)

Escalações

Cerro Porteño — Roffo; Iván Ramírez (Klimowicz), Quintana, Velázquez, Cañete e Chaparro (Benítez); F. Domínguez (Servín), Gamarra (Iturbe), Morel e Aliseda (Jonatán Torres); Vegetti. Técnico: Ariel Holan

Cartões amarelos: Domínguez e Jorge Morel

Palmeiras — Carlos Miguel; Murilo (Bruno Fuchs), Gustavo Gómez e Barboza; Allan (Giay), Marlon Freitas, Lucas Evangelista (Emiliano Martínez) e Piquerez; Arias (Luis Pacheco), Flaco López e Vitor Roque (Maurício). Técnico: Abel Ferreira

Gol: Gustavo Gómez, aos 40 minutos do 1ºT

Cartão amarelo: Flaco López e Abel Ferreira