Campeonato Brasiliense de Remo: Lago Paranoá recebe a 2ª etapa no domingo

Atleta olímpico dos EUA nos Jogos de Munique-1872 no ciclismo, Robert Schneider aderiu ao remo há 13 anos - (crédito: Ed Alves/CB)

O Minas Brasília Tênis Clube receberá no domingo (30/8), a partir das 8h, a 2ª Etapa do Campeonato Brasiliense de Remo. A competição reunirá atletas de 13 a 82 anos divididos em provas femininas, masculinas e mistas em barcos individuais e por equipes. Haverá premiação nas categorias sênior, júnior, juvenil, paralímpico e máster.

Aos 82 anos, o estadunidense Robert Schneider, o Bob, é uma das atrações do Campeonato Brasiliense de Remo. Radicado em Brasília, o também ciclista conta que aderiu à modalidade aquática para cumprir uma promessa dos tempos de universitário. Quando ele passava pelo lago de bicicleta, via os remadores e dizia que seria como eles quando se aposentasse.

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"Remo há 13 anos e estar diariamente no Lago Paranoá não significa apenas fazer um esporte e manter a saúde física. Eu fiz muitos amigos e na minha idade isso é fundamental”, explica o atleta dos EUA na equipe de ciclismo nos Jogos Olímpicos de Munique-1972.

Robert Schneider estava na Vila Olímpica com a delegação dos EUA quando houve a invasão e o massacre de 11 atletas israelenses. Eles foram rendidos e mortos.

Por causa do trabalho, Bob mudou-se para Brasília em 1994. Em um passeio de bicicleta no Parque da Cidade, o americano se encantou por uma brasileira que andava de patins. A tal moça se tornaria esposa dele, mãe dos dois filhos e a quase garantia de seguir no Brasil mesmo após a aposentadoria.

Presidente da Federação de Remo de Brasília, Célio Amorim tem no currículo o título do Campeonato Mundial de Remo na Hungria em 2019. Na temporada de 2011, ele conquistou a medalha dourada no Campeonato Brasileiro disputaddo no Rio competindo na categoria quatro com sem peso leve. O atleta também subiu ao pódio no oito com peso leve. Um ano depois, ganhou bronze disputando na categoria dois sem peso leve.

“Em 1989 foi a minha primeira regata em Brasília. Essa participação marcou a minha vida. Hoje, 37 anos depois, sigo como atleta, além de ter me tornado técnico e treinador", conta Célio Amorim, o mandatário da federação local na modalidade.

Cada regata do Campeonato Brasiliense tem 19 provas distribuídas entre as categorias Alto Rendimento, Remo Máster e Remo Paraolímpico, com sub-categorias de atletas do masculino, do feminino e das provas mistas.

Há entregas do Prêmio Atleta Destaque 2026 nas categorias Revelação, Sênior, Júnior, Juvenil, Paralímpico e Máster. O resultado das provas de cada categoria nas três regatas define os respectivos clubes campeões. O clube primeiro colocado em no mínimo duas categorias no conjunto de todas as provas das três etapas será delcarado campeão.

Estão vinculados à Federação de Remo de Bras~ilia o Asbac-Escola de Remo Guaíba, Clube Naval de Brasília, Crossrowing/AABR, Pró-Remo/Cassab e Remo Brasília/Minas Brasília Tênis Clube. O Campeonato Brasiliense conta com a participação de competidores do Projeto Social Vamos Remar, criado pela Federação de Remo de Brasília para oferecer aulas gratuitas a alunos de escolas públicas do Distrito Federal.

PROGRAME-SE

Campeonato Brasiliense de Remo

2ª Etapa

Quando: 30/8, domingo

Onde: Clube Minas Brasília Tenis Clube

Início das regatas: 8h

Ingressos: entrada gratuita