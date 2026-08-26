Mbappé e Vini Jr marcam, e Real Madrid goleia no Espanhol

Jude Bellingham e Vinicius Junior comemoram o gol do time espanhol: passe do inglês para o brasileiro no Santiago Bernabéu - (crédito: Divulgação/Real Madrid)

Em jogo adiado da primeira rodada do Espanhol, o Real Madrid enfrentou a Real Sociedad, no Santiago Bernabéu, nesta quarta-feira, 26/8, sob a batuta de Mbappé. Afinal, foram dele três belos gols na goleada por 4 a 1 sobre os bascos Vini Jr fez o outro. Sucic descontou. Com esta vitória, o Real Madrid chega aos seis pontos, o mesmo dos dois gigantes da Andaluzia: Sevilla e Betis. A Real Sociedad, com zero, agora divide a lanterna com o outro basco, o Athletic Bilbao (que nesta terça enfrentará o Barcelona, também em jogo adiado da rodada inicial).

O jogo teve uma homenagem a Cucurella e Oyarzabal, que defenderam a Espanha no bicampeonato da Copa do Mundo. O lateral-esquerdo do Real Madrid ovacionado em seu primeiro jogo pelo Espanhol com a camisa do Real Madrid. Curiosamente, o ex-Chelsea Cucurella foi o único jogador dos Merengues convocado para a Copa pela Espanha. E ele ainda estava no Chelsea. Oyarzabal, por sua vez, é lenda viva da Sociedad, único clube que defendeu profissionalmente (desde 2015) segundo maior artilheiro do clube.

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Mbappé marca, mas Real empata

O primeiro tempo foi animado, com o Real Madrid, bem ofensivo na escalação do treinador José Mourinho, tomando a iniciativa. Mas a Real Sociedad também chegava com perigo em algumas oportunidades. Afinal, se Vini Jr. duas vezes e Mbappé finalizaram com perigo e pararam nas defesas do goleiro Álex Remiro, a Real Sociedad teve o que lamentar. O chute de Oyarzabal obrigou Courtois a fazer a defesa mais difícil do primeiro tempo, e o mesmo Oyarzabal bateu uma segunda chance que teve.

Na reta final saíram os gols. O Real marcou primeiro, quando Valverde conseguiu sair da marcação e lançou Mbappé na área. O goleador limpou a jogada e bateu no alto, colocando o time da casa à frente aos 39 minutos. Contudo, aos 43, o time basco empatou. Ocheig fez boa jogada pela esquerda, mas, quando entrou na área, demorou. Chutou marcado, mas a bola bateu em Konaté e sobrou livre para Susic bater para o gol e deixar tudo igual.

Real confirma a vitória com gols de Mbappé e Vini Jr

No segundo tempo, o Real foi para cima. Mbappé e Cucurella quase marcaram. Só não entrou por causa de novas intervenções excelentes de Remiro. Mas, aos 13 minutos, Mbappé não falhou. Após troca de passes que começou com Cucurella e Valverde, Mbappé triangulou com Bellingham e, na frente do goleiro, mandou para o gol, recolocando os Merengues na frente.

Aos 23, Vini ampliou. Mas quem fez bonita jogada foi Bellingham. Ele entrou na área cortando a marcação, perdeu e recuperou a bola e, mesmo agarrado, rolou para Vini tocar para o gol vazio. Não por acaso, Vini fez questão de celebrar Bellingham pela jogada sensacional. Aos 34 foi a vez de Vini fazer ótima jogada pela esquerda, rolando para a entrada de Mbappé, que fez seu terceiro gol e fechou a goleada em 4 a 1. Brahim chegou a fazer o quinto, mas bem anulado pelo VAR, pois o marroquino estava em impedimento. Enfim, vitória inquestionável do Real, que teve 51% de posse, mas o dobro de finalizações (21 a 10) e mostrou seu poder de fogo.

Jogos da 1ª rodada do Espanhol

Sábado (15/8)

Alavés 3×0 Getafe

Sevilla 2×1 Rayo Vallecano

Domingo (16/8)

Racing Santander 2×2 Villarreal

Espanyol 3×0 Levante

Segunda (17/8)

La Coruña 1×1 Elche

Quarta-feira (19/8)

Atlético de Madrid 2×0 Málaga

25/8

Valencia 0x1 Betis

26/8

Real Madrid 4×1 Real Sociedad

27/8

Celta x Osasuna

Barcelona x Athletic Bilbao