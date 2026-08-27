Isaquias Queiroz garante vaga na final do C1 1000m no Mundial de canoagem

Isaquias Queiroz garantiu, nesta quinta-feira (27/8), uma vaga na final da categoria C1 1000m no Mundial de Canoagem. Na competição, sediada em Poznan, na Polônia, foi à decisão com o segundo melhor tempo das semifinais, 4min23s65c.
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"Foi uma prova muito boa, conseguimos impor um bom ritmo. (...) Saímos daqui com o segundo lugar e conseguimos a vaga para a final, o importante era isso. A gente não estava tentando o C1 1000m, o principal era o C1 500m, que era o que eu estava mais preparado. Mas agora é descansar pra a final amanhã para a gente fazer bonito", afirmou o atleta baiano, ao portal ge, após a prova.
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Isaquias segue vivo, além disso, na disputa por outra modalidade. Na semifinal do C1 500m, prova em que é considerado especialista, também compete por uma vaga na decisão.
Nas eliminatórias, registrou o melhor tempo, com 1min58s67. Depois de se ausentar do Mundial de Milão, em 2025, em decorrência de forte gripe, retorna à competição.
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