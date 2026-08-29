Atlético-MG vence o Vitória e ganha uma posição no Brasileirão

Diante de quase 24 mil torcedores, o Atlético-MG venceu o Vitória por 2 a 1, neste sábado (29/8), na Arena MRV, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 36 pontos, o Galo ganha uma posição e dorme em sétimo lugar. Já o Rubro-Negro fica na 13ª colocação, com 29.
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Modificados por conta de compromissos pelas quartas de final da Copa do Brasil na próxima semana, Atlético e Vitória (Cruzeiro e Vasco, respectivamente) se estudaram nos primeiros minutos até o Galo assumir o domínio da partida e sair na frente. Reinier evitou a saída de bola, Britez furou, e a redonda sobrou limpa para Borbas tirar de Arcanjo e alegrar a Massa. O Vitória, tímido, aceitou a pressão dos mineiros.
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Apesar de o Vitória se arriscar mais, a defesa da equipe de Jair Ventura, em um péssimo dia, estava pronta para falhar outra vez. E o Galo, com boa movimentação do ataque, ludibriava fácil a retaguarda adversária. Cândido cometeu um erro fatal e deixou Reinier, um dos destaques da equipe carijó, ampliar o marcador em Belo Horizonte. No fim, Erik descontou. Mas era tarde demais. Resultado justíssimo na capital mineira.
ATLÉTICO 2×1 VITÓRIA
Brasileirão 25ª Rodada
Data e horário: 29/08/2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília)
Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)
Gols: Borbas, 24’/1ºT (1-0); Reinier, 17’/2ºT (2-0); Erik, 42’/2ºT (2-1)
ATLÉTICO: Delfim; Preciado, Natanael, Vitão e Pascini; Pérez, Cissé e Alexsander (Vitor Hugo, 44’/2ºT); Minda (Dudu, 28’/2ºT), Reinier (Soares, 44’/2ºT) e Borbas (Scarpa, 10’/2ºT). Técnico: Eduardo Domínguez.
VITÓRIA: Arcanjo; Fabiano, Brítez (Silva, Intervalo), Cândido e Jamerson; Caíque (Wallace, 35’/2ºT), Martínez (Erik, 23’/2ºT) e Pochettino; Marinho, Alex Bruno (Renê, Alex Bruno, 23’/2ºT) e Tarzia (Matheuzinho, 23’/2ºT). Técnico: Jair Ventura.
Árbitra: Edina Alves Batista (SP)
Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)
VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)
Cartão Amarelo: Preciado, Cissé (CAM); Tazia (VIT)
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