Leila Pereira é a 15° mulher mais rica do Brasil; veja detalhes da fortuna

A dirigente do Palmeiras aparece em 81° lugar no ranking geral, de acordo com o levantamento feito pela Revista Forbes - (crédito: Fabio Menotti / Palmeiras)

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, apareceu na lista dos 250 maiores bilionários do Brasil em 2026, divulgada pela Revista Forbes, nesta sexta-feira (28/9). A dirigente é a 15° mulher mais rica do país e aparece em 81° lugar da lista geral, com uma fortuna de R$4,9 bilhões.

"Leila e o marido, José Roberto Lamacchia, são donos da financeira Crefisa, empresa de crédito pessoal para negativados. A dupla também investe em educação, sendo proprietária da Faculdade das Américas (FAM), fundada em 1998", pontuou a revista.

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“José e Leila são grandes investidores do futebol, em especial da Sociedade Esportiva Palmeiras, tradicional clube paulistano, atualmente presidido pela empresaria”, completou.

O Palmeiras foi patrocinado pelas empresas de Leila por praticamente uma década. O acordo foi encerrado em dezembro de 2024.

A fortuna da empresária aumentou do ano passado para este, segundo a Forbes. Em 2025, o valor estimado era de R$4,4 bilhões, crescendo em cerca de 11,4%.

A revista considera várias fontes para montar o ranking, como as ações listadas em bolsa. Os dados são oficiais, públicos e passam por auditoria. Ainda assim, os valores das fortunas podem ser maiores, e itens como imóveis, obras de arte, aviões e embarcações podem não ser englobados.

O empresário Eduardo Saverin, um dos fundadores do Facebook, continua na liderança do ranking da Forbes, com fortuna estimada em R$ 162,9 bilhões. A mulher mais bem colocada é Vicky Sarfati Safra (do Banco Safra), com R$ 130,6 bilhões.



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