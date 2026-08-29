Do último ao primeiro: Isaquias responde com ouro no Mundial

Um dia depois de terminar os 1.000m em nono, brasileiro conquista o C1 500m em Pozna e chega à 15ª medalha em Campeonatos Mundiais - (crédito: Fabio Canhete/CBCa)

Isaquias Queiroz precisou de menos de 24 horas para trocar a frustração pela glória. Um dia depois de terminar em nono e último lugar na final do C1 1.000m, o brasileiro voltou às águas do Lago Malta na manhã deste sábado, em Pozna, na Polônia, e conquistou a medalha de ouro no C1 500m do Campeonato Mundial de Canoagem Velocidade. Ele concluiu a prova em 1:46:08. A prata ficou com o tcheco Marktin Fuksa (1:46:32) e o bronze terminou no pescoço do chinês Ji Bowen (1:47:10) no país do Leste Europeu.

A resposta foi à altura do campeão. Aos 32 anos, Isaquias ampliou uma coleção que já o colocava entre os maiores nomes da história da modalidade. O título na Polônia representa a 15ª medalha do brasileiro em Campeonatos Mundiais. Antes da competição, eram 14 pódios, com sete ouros, uma prata e seis bronzes.

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A conquista ganha um significado especial pela maneira como foi construída. Na sexta-feira, Isaquias teve uma atuação muito abaixo do habitual nos 1.000m. Largou mal, perdeu contato com os primeiros colocados e terminou a prova em 4min22s13. O nono lugar parecia destoar da história de um atleta acostumado a disputar medalhas.

“A medalha não deu ontem (sexta-feira), mas eu vim com tudo. Não fizemos a preparação ideal, longe de mim colocar desculpa, mas vida de atleta é assim. Em um dia a gente está bem, no outro está mal. Um dia ruim, um ano ruim não significa que sou ruim”, desabafou Isaquias Queiroz em entrevista ao SporTV. “Estou muito feliz com a medalha, era o que a gente queria, mesmo. Estou em segundo lugar no ranking mundial”, celebrou o baiano.

Na sexta-feira, Isaquias Queiroz justificou o mau desempenho na final do C1 1000m. “Esse ano está sendo meio complicado para mim, diferente. Tive que fazer cirurgia no olho, problema também no quadril que não me deixava correr”, contou Isaquias em entrevista ao SporTV. “Tentei acompanhar, mas a falta de ritmo pesa muito”, reconheceu.

O brasileiro havia ficado fora do Mundial de 2025, em Milão, por causa de uma forte gripe. Em 2026, também precisou lidar com problemas físicos e passou por uma cirurgia no olho direito. O retorno ao circuito internacional acontecia em condições diferentes das temporadas em que dominou a canoagem mundial.

Isaquias desembarcou na Polônia focado na categoria C1 500m. Horas antes da decepcionante final dos 1.000m, ele havia dado um sinal de que o dia seguinte poderia contar outra história. Ele venceu a semifinal do C1 500m em 2min01s98 e garantiu um lugar na decisão. Era a oportunidade de transformar a frustração em resposta.

Ele conseguiu. A distância de 500m ocupa um lugar especial na carreira de Isaquias. Foi nela que o brasileiro conquistou alguns dos principais títulos mundiais e construiu uma relação de domínio. Embora a prova não faça parte do programa olímpico de Los Angeles-2028, permanece importante para a trajetória do atleta baiano.

Em Pozna, ele voltou a confirmar essa intimidade. O ouro também impede que o nono lugar dos 1.000m defina a participação de Isaquias no Mundial. O resultado ruim existiu, mas durou pouco. Na manhã seguinte, o brasileiro voltou para o barco e encontrou a resposta que procurava. Aos 32 anos, depois de cirurgia, problemas físicos, ausência do Mundial anterior e falta de ritmo competitivo, Isaquias encontrou forças para dar a volta por cima. De último a primeiro. De uma sexta-feira de frustração a um sábado de ouro.

Mais medalhas

Luis Carlos conquistou a medalha de prata na Final A do KL1m 200m. O brasileiro completou a prova em 47.25s para garantir o segundo lugar no Mundial. O pais também subiu ao pódio no VL2M 200m. Fernando Rufino ganhou a prata com 51.34s e Igor Tofalini comemorou o bronze com 51.87s.