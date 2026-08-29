Paredes considera punição da Fifa por incidentes na final da Copa 'exagerada'

O meio-campista argentino Leandro Paredes considerou "exagerada" a decisão da Fifa de suspendê-lo por dez jogos e aplicar uma multa de US$ 90 mil (aproximadamente R$ 470 mil na cotação atual) pelos incidentes após a final da Copa do Mundo de 2026, em que a Argentina foi derrotada pela Espanha por 1 a 0.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
No dia 21 de agosto, a entidade máxima do futebol puniu vários jogadores da 'Albiceleste' e a federação argentina pela confusão generalizada, mas também pela exibição de uma bandeira das ilhas Malvinas na semifinal contra a Inglaterra.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Além de Paredes, o defensor Nahuel Molina foi punido com sete jogos de suspensão; o meia Thiago Almada, com um jogo; e Roberto Ayala, membro da comissão técnica de Lionel Scaloni, com três.
Paredes recebeu a pena mais alta pelo episódio ao término da final contra a Espanha, disputada no dia 19 de julho no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
- Leia também: Leandro Paredes é punido pela Fifa por incidentes na final da Copa
- Leia também: Fifa abre processos contra AFA e jogadores por incidentes na Copa
"Parece exagerado, o curioso é que Gavi recebeu um [jogo de suspensão], foi ele quem me deu um soco no peito", disse Paredes sobre o meio-campista espanhol envolvido na confusão.
"Agora é recorrer, ver se é possível reduzir a punição", acrescentou o jogador do Boca Juniors, após a vitória de sua equipe sobre o Lanús no Campeonato Argentino, na noite de sexta-feira.
Os incidentes na final da Copa do Mundo começaram com um soco de Molina no capitão espanhol, Rodri. Logo depois, Paredes derrubou os espanhóis Eric García e Gavi.
A Associação do Futebol Argentino (AFA) anunciou que vai recorrer da decisão e, por enquanto, conseguiu que os jogadores punidos cumpram suspensão em jogos amistosos.
A próxima data Fifa será entre 21 de setembro e 6 de outubro.
Nesse período, a Argentina pode fazer até três amistosos, com adversários a definir, segundo a imprensa local.
Saiba Mais
- Esportes Leila Pereira é a 15° mulher mais rica do Brasil; veja detalhes da fortuna
- Esportes Do último ao primeiro: Isaquias responde com ouro no Mundial
- Esportes Isaquias Queiroz conquista ouro em Mundial de Canoagem
- Esportes Após atropelos, Palmeiras tenta estender melhor série no pós-Copa
- Esportes São Paulo depende de Calleri? Números mostram peso do camisa 9
- Esportes Flamengo x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem
- Esportes Ronaldo da Costa celebra recorde de Alison dos Santos e o vê entre lendas
- Esportes Torcedores do Vasco reagem à nova camisa do clube; veja
- Esportes Entenda o acordo entre Santos e empresa de Neymar por espaço na camisa
- Esportes Mundial de Canoagem: Isaquias Queiroz fica em último na final dos 1.000m