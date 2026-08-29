Mbappé merece Bola de Ouro em 2026, opina Mourinho

O técnico do Real Madrid, José Mourinho, lançou neste sábado (29) a campanha a favor do astro francês Kylian Mbappé para a Bola de Ouro 2026, avaliando que o prêmio deve ser entregue "ao melhor jogador do mundo" e não ao vencedor da Copa do Mundo ou da Liga dos Campeões da Europa.

"Os melhores jogadores do mundo são dois, três, ou quatro, e nós sabemos quem são e onde estão: aqui. Sabemos quem, individualmente, fez história neste verão [no hemisfério norte]", declarou Mourinho em referência a Mbappé, que no Mundial disputado na América do Norte se tornou o maior artilheiro da história do torneio.

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O capitão da seleção francesa, artilheiro do Campeonato Espanhol, da Liga dos Campeões e da Copa do Mundo em 2026, terminou a temporada passada sem conquistar nenhum título, mas está entre os candidatos à Bola de Ouro ao lado do inglês Harry Kane, no espanhol Rodri e dos jogadores do Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé e Khvitcha Kvaratskhelia.

Autor de três gols na última quarta-feira contra a Real Sociedad (4 a 1), Mbappé estampou a capa do jornal esportivo madrilenho AS neste sábado: "De olho na Bola de Ouro".

"Para mim, a Bola de Ouro tem que ser entregue a um desses jogadores que, quando param de jogar, sentimos saudade para sempre. Tenho saudade de Maradona, Ronaldinho, Ronaldo Nazário, Cristiano Ronaldo, Messi, Zizou, Lothar Matthäus...", disse Mourinho.

"Não se pode dar a Bola de Ouro a um jogador só porque ele ganhou a Liga dos Campeões ou a Copa do Mundo. Se quiserem premiar uma conquista da Liga dos Campeões, que deem a Bola de Ouro de treinador a Luis Enrique, que representa a equipe. O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, certamente merece uma Bola de Ouro de treinador... Ser o melhor jogador do mundo é algo completamente diferente, e esse jogador não precisa necessariamente ser do PSG ou da seleção espanhola", argumentou o português.