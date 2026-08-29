Daniel Cargnin tem virada épica e leva o ouro no Grand Slam de Lausanne

Daniel Cargnin (à esquerda) em disputa no tatame, representando o Brasil em um Grand Slam de judô. - (crédito: Divulgação/IJF)

O judoca brasileiro Daniel Cargnin conquistou a medalha de ouro na categoria até 66kg no Grand Slam de Lausanne, na Suíça, de forma emocionante. Na manhã deste sábado (29/8), ele conseguiu uma virada espetacular na final contra o sul-coreano An Baul, garantindo o título com um ippon nos segundos finais.

A luta se encaminhava para uma derrota do brasileiro, que esteve em desvantagem no placar durante a maior parte do tempo. No entanto, com técnica e persistência, Cargnin aproveitou uma brecha decisiva para aplicar o golpe perfeito e subir ao lugar mais alto do pódio.

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Uma campanha consistente

A campanha de Daniel Cargnin na Suíça foi marcada pela consistência. O judoca brasileiro superou adversários difíceis em lutas estratégicas para garantir seu lugar na grande final, demonstrando excelente forma técnica e tática ao longo de toda a competição.

Este é o segundo título de Grand Slam na carreira de Daniel Cargnin. A primeira conquista havia sido em Brasília, no ano de 2019. O resultado é importante na corrida por uma vaga nos próximos Jogos Olímpicos, pois distribui pontos valiosos no ranking mundial.

Com este ouro, Cargnin amplia sua coleção de conquistas no cenário internacional. O atleta, que foi medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021 e também conquistou o bronze no Campeonato Mundial de 2022, consolida-se como um dos principais nomes da modalidade no país.

*Com informações da Agência Brasil

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.