Lando Norris renova com a McLaren até 2030

O piloto britânico Lando Norris, atual campeão mundial de Fórmula 1, renovou seu contrato com a McLaren até 2030, anunciou a equipe neste sábado (29).
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O novo acordo chega menos de uma semana depois da vitória de Norris no Grande Prêmio dos Países Baixos, a segunda consecutiva depois de também vencer na Hungria. Esses resultados reacenderam as esperanças de um bicampeonato.
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A renovação inclui uma opção de ampliação do contrato por vários anos a partir de 2030, informou a McLaren em comunicado.
Na temporada passada, Norris conquistou o primeiro campeonato de pilotos para a escuderia desde o título de Lewis Hamilton em 2008.
A McLaren também venceu o campeonato de construtores em 2024 e 2025, encerrando um jejum que vinha desde 1998.
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Norris entrou no programa júnior da equipe britânica com apenas 17 anos e estreou na Fórmula 1 dois anos depois, em 2019.
"A McLaren é a minha casa e estou muito feliz de assinar um novo contrato para continuar na equipe pelo menos até 2030", declarou o piloto, hoje com 26 anos.
"Quando comecei esta jornada há nove anos, sabia claramente os objetivos que queria alcançar: levar a McLaren de novo ao topo e vencer campeonatos. Cumprimos esse objetivo, mas queremos mais, queremos continuar ganhando e sabemos, como equipe, que somos capasses de conseguir isso", acrescentou.
Norris ocupa a quarta posição do campeonato de pilotos, a 83 pontos do líder, o italiano Kimi Antonelli, faltando 11 corridas para o final da temporada.
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