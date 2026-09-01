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Brasil perde do México nas Eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete

Depois de atraso no voo partindo de Brasília, perda de conexão em Guarulhos (SP), divisão da delegação em duas aeronaves e de um treino em Zapatecas, Seleção masculina é superada por 79 x 74 no México

O Brasil não resistiu ao México: marcação do adversário fez a diferença na segunda rodada da segunda fase das Eliminatórias - (crédito: Divulgação/Fiba)
O Brasil não resistiu ao México: marcação do adversário fez a diferença na segunda rodada da segunda fase das Eliminatórias - (crédito: Divulgação/Fiba)

O Brasil largou mal na segunda fase das Eliminatórias para a Copa do Mundo de Basquete 2027, no Catar. Depois de perder para a República Dominicana no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, na quinta-feira passada, a Seleção foi superada pelo México na madrugada desta terça-feira, em Zapatecas, por 79 x 74. O time verde-amarelo havia iniciado essa etapa invicto.

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Léo Meindl foi o principal pontuador brasileiro na partida, com 21 pontos e quatro rebotes. Didi Louzada terminou o confronto com 14 pontos, cinco rebotes e duas assistências, enquanto Raul Neto anotou 11 pontos e distribuiu sete assistências. Márcio Santos contribuiu com oito pontos.

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Após um primeiro tempo com vantagem mexicana, o Brasil se reorganizou no intervalo e buscou a vitória, mas mesmo vencendo a segunda etapa não conseguiu o resultado fora de casa.

Por conta de um atraso no voo nacional com partida no Aeroporto Internacional de Brasília na madrugada de sexta-feira (28), a delegação brasileira perdeu a conexão internacional, que seria realizada com a mesma companhia aérea. O efeito cascata provocado pela alteração fez com que o grupo precisasse seguir viagem dividido até o México.

A chegada a Zacatecas aconteceu apenas no fim da noite de domingo, menos de 24 horas antes da partida. Com isso, a Seleção realizou somente um treino de reconhecimento do ginásio, na manhã de segunda-feira, antes de enfrentar os donos da casa.

O duelo contra o México foi o segundo do Brasil nesta janela. Na quinta-feira (27), diante de 8.231 torcedores na Arena Nilson Nelson, em Brasília, a Seleção foi superada pela República Dominicana por 94 a 90, em uma partida equilibrada e decidida nos momentos finais.

Próxima janela

O Brasil volta à quadra pelas Eliminatórias em novembro e terá dois compromissos em casa. No dia 27 de novembro, a Seleção Brasileira enfrenta os Estados Unidos. Três dias depois, em 30 de novembro, o adversário será novamente o México. Os horários e o local das duas partidas ainda serão definidos. O objetivo brasileiro segue o mesmo na sequência da competição: buscar a classificação para a Copa do Mundo FIBA 2027.

*Com informações da Confederação Brasileira de Basquete (CBB)

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 01/09/2026 13:45 / atualizado em 01/09/2026 13:53
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