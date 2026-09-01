Brasil perde do México nas Eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete

O Brasil não resistiu ao México: marcação do adversário fez a diferença na segunda rodada da segunda fase das Eliminatórias - (crédito: Divulgação/Fiba)

O Brasil largou mal na segunda fase das Eliminatórias para a Copa do Mundo de Basquete 2027, no Catar. Depois de perder para a República Dominicana no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, na quinta-feira passada, a Seleção foi superada pelo México na madrugada desta terça-feira, em Zapatecas, por 79 x 74. O time verde-amarelo havia iniciado essa etapa invicto.

Léo Meindl foi o principal pontuador brasileiro na partida, com 21 pontos e quatro rebotes. Didi Louzada terminou o confronto com 14 pontos, cinco rebotes e duas assistências, enquanto Raul Neto anotou 11 pontos e distribuiu sete assistências. Márcio Santos contribuiu com oito pontos.

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Após um primeiro tempo com vantagem mexicana, o Brasil se reorganizou no intervalo e buscou a vitória, mas mesmo vencendo a segunda etapa não conseguiu o resultado fora de casa.

Por conta de um atraso no voo nacional com partida no Aeroporto Internacional de Brasília na madrugada de sexta-feira (28), a delegação brasileira perdeu a conexão internacional, que seria realizada com a mesma companhia aérea. O efeito cascata provocado pela alteração fez com que o grupo precisasse seguir viagem dividido até o México.

A chegada a Zacatecas aconteceu apenas no fim da noite de domingo, menos de 24 horas antes da partida. Com isso, a Seleção realizou somente um treino de reconhecimento do ginásio, na manhã de segunda-feira, antes de enfrentar os donos da casa.

O duelo contra o México foi o segundo do Brasil nesta janela. Na quinta-feira (27), diante de 8.231 torcedores na Arena Nilson Nelson, em Brasília, a Seleção foi superada pela República Dominicana por 94 a 90, em uma partida equilibrada e decidida nos momentos finais.

Próxima janela

O Brasil volta à quadra pelas Eliminatórias em novembro e terá dois compromissos em casa. No dia 27 de novembro, a Seleção Brasileira enfrenta os Estados Unidos. Três dias depois, em 30 de novembro, o adversário será novamente o México. Os horários e o local das duas partidas ainda serão definidos. O objetivo brasileiro segue o mesmo na sequência da competição: buscar a classificação para a Copa do Mundo FIBA 2027.

*Com informações da Confederação Brasileira de Basquete (CBB)