Alison dos Santos é eleito pela World Athletics como atleta do mês

Piu se prepara para a disputa do World Athletics Ultimate Championship, novo campeonato que contará com campeões olímpicos, mundiais e outros classificados via ranking - (crédito: Nicolas Tucat/AFP)

Destaque do atletismo brasileiro, Alison dos Santos, o Piu, foi apontado pela entidade que rege a categoria a nível internacional, a World Athletics, como o atleta do mês de agosto. O brasileiro de 26 anos somou performances de destaque.

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No mês passado, o corredor natural de São Joaquim da Barra (SP) brilhou na disputa da etapa de Zurique, na Suíça, da Diamond League. Com tempo de 45s80 na prova dos 400m com barreiras, quebrou o recorde mundial. A marca anterior pertencia ao norueguês Kaster Warholm.

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No sábado (5/9), sagrou-se campeão mundial em Bruxelas na decisão do torneio, com tempo de 46s70. A vitória o rendeu o tricampeonato do grande torneio internacional de atletismo. Subiu ao posto mais alto do pódio em 2022, 2024 e, agora, em 2026.

Agora, Piu se prepara para a disputa do World Athletics Ultimate Championship, novo campeonato que contará com campeões olímpicos, mundiais e outros classificados via ranking. A disputa será sedidada em Budapeste, na Hungria.

Também em agosto, Piu foi campeão da etapa da Silésia (Polônia) da Diamond League. O tempo registrado de 46s43 havia sido a melhor marca dele no ano, antes de quebrar o recorde mundial. Nesta temporada, o duas vezes medalhista de bronze em Jogos Olímpicos (Jogos de Tóquio-2020 e Paris-2024) está invicto na prova dos 400m com barreiras.