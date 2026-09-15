Canobbio e Fábio põem o Fluminense na semifinal da Libertadores

O Fluminense é o primeiro semifinalista da Libertadores-2026. Na noite desta terça-feira, 15/9, no Vicente López (Coliseo de Victoria), visitou o Platense pela volta das quartas de final da competição. Perdeu por 2 a 1. Porém, como venceu no Maracanã, na ida, por 2 a 0, eliminou o rival e avançou de fase. O Tricolor fez um péssimo primeiro tempo, quando os argentinos abriram 2 a 0, gols de Mainero e Sepúlveda. Porém, no início da etapa final, Canobbio, disparado o melhor jogador do Flu no jogo, fez um belo gol que evitou a disputa de pênaltis e classificou diretamente os cariocas. Mas mérito também para o goleiro Fábio. Dois milagres, um em cada tempo, evitando que o Flu levasse goleada e acabasse eliminado.

Assim, o Fluminense enfrentará o vencedor de Palmeiras x LDU na semifinal. No jogo de ida, no Nubank Park, o Verdão venceu por 1 a 0. A volta será nesta quarta-feira, 16/9, em Quito. Os paulistas jogam pelo empate

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Platense abre 2 x 0

O jogo começou truncado, com faltas fortes que resultaram em amarelos para Millán (Flu) e Vásquez, este último acertando com a chuteira na coxa de Hulk, Enfim, ficou barato para o zagueiro do Platense não levar vermelho. Contudo, depois dos dos dez minutos, a bola correu mais. Porém, o Fluminense estava muito apático. Apenas Canobbio fazia um bom jogo, tentando levar o time ao ataque inicialmente pela direita e, depois dos 30 minutos, caindo mais pela ponta esquerda. Entretanto, o Tricolor não assustou. Um chute de Ganso por cima foi a sua única finalização nesta etapa.

Já o Platense mandou muito bem, principalmente caindo pela direita, com o lateral-direito Saborido, que jogava como um ala, já que os dois volantes (Pablo Ferreira e Barrios) jogavam quase como zagueiros, auxiliando a dupla de zaga, o que liberava os laterais. Com isso, as melhores oportunidades foram do Platense. Um chute de Saborido que Fábio mandou a escanteio, aos 18; e aos 24, quando um escanteio resultou em cabeçada de Vasquez que Fábio defendeu parcialmente e, ainda no chão, tirou de soco, evitando a chegada de Mainero.

Mainero, aliás, era o seu jogador mais perigoso. Foi com a sua assinatura que o Platense saiu para o intervalo vencendo por 2 a 0, anulando a vantagem que o Flu construiu no Rio. Aos 29, Mainero iniciou a jogada triangulando com Merlini e, dentro da área, chutando com força. Mas a bola ainda resvalou em Hercules e matou Fábio. Já aos 47, Mainero recebeu na direita e, na linha de fundo, cruzou para a cabeçada certeira de Sepúlveda, que aproveitou o mau posicionamento de Thiago Silva.

Canobbio decide

O Tricolor voltou um pouco melhor, conseguindo evitar os ataques do time argentino e sendo muito feliz em seu primeiro bom ataque na partida. Aos 11 minutos, Canobbio recuperou uma bola em sua intermediária e tocou para Martinelli, que fez bom lançamento para Hulk. O artilheiro esperou a disparada de Canobbio pela esquerda e rolou para o companheiro. Este entrou na área, cortou um marcador e chutou cruzado no canto esquerdo de Ciozzani. O Tricolor voltava a ficar em vantagem no mata-mata.

O Tricolor manteve boa postura, quase empatou com Hulk, que desperdiçou um cruzamento de Canobbio, mandando para fora. Mas, nos minutos finais, a pressão foi muito grande e Fábio se fez presente. Após escanteio da direita, Vásquez cabeceou para grande defesa parcial de Fábio. Na sobra, Mendía chutou e Fábio, no puro reflexo, salvou de forma improvável. Enfim, foi segurar até o apito do juiz. Tricolor na semifinal da Libertadores.



PLATENSE (ARG) 2X1 FLUMINENSE

Copa Libertadores- Quartas de final

Local: Vicente López, Buenos Aires (ARG)

Data: 15/9/2026

Gols: Mainero, 29’/1ºT (1-0); Sepúlveda, 47’/1ºT (2-0); Canobbio, 11’/2ºT (2-1)

PLATENSE (ARG): Cozzani; Juan Saborido, Vásquez, Mendía e Lagos; Barrios e Pablo Ferreira; Mainero (Gauto, 35’/2ºT), Retamar e Merlini (Zapiola, 29’/2ºT); Sepúlveda. Técnico: Martín Palermo.

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Renê; Martinelli, Hércules (Arana, 48’/2ºT) e Paulo Henrique Ganso (Acosta, 331/2ºT); Canobbio (Otávio, 48’/2ºT), Soteldo (Serna, 26’/2ºT) e Hulk (Castillo, 48’/2ºT). Técnico: Marcão.

Árbitro: Cristian Garay (CHL)

Auxiliares: Claudio Urrutia e Carlos Poblete (CHL)

VAR: Juan Sepúlveda (CHI)

Cartões amarelos: Millán, Ganso (FLU); Vásquez, Lagos, Gauto (PLA)

Cartões vermelhos: –