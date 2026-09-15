Copa do Mundo Sub-20 Feminina: Brasil enfrenta EUA nas oitavas de final

Brasil e Estados Unidos se enfrentaram em abril, pelos amistosos preparatórios para a Copa do Mundo - (crédito: FABIO SOUZA/CBF)

Após uma ótima primeira fase, a Seleção Feminina começa a caminhada na etapa eliminatória da Copa do Mundo Sub-20. Hoje, Brasil e Estados Unidos entram em campo, às 10h, na Arena Katowice, na Polônia, para brigar pela vaga nas quartas de final da competição. Mesmo com o bom desempenho, a comandante Camilla Orlando encara o confronto como um grande desafio e acredita ter a equipe preparada para enfrentar diferentes cenários dentro do mata-mata mundial.

A Seleção teve dois dias de descanso e iniciou a semana com foco total na partida contra as norte-americanas. No último jogo, o poder coletivo do Brasil carimbou a primeira fase invicta. De virada e com direito a gol nos acréscimos, bateram o Canadá por 2 x 1 e, ao lado de Polônia, França, Itália, Japão e Coréia do Norte, não conheceu o sabor amargo da derrota ainda.

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O principal desejo de Camilla agora é o foco total no objetivo da Amarelinha: conquistar a classificação. A atuação orgulhou o grupo brasileiro, mas é necessário manter os pés no chão. “Aconteceu exatamente o que gostaríamos. Tivemos uma fase de grupos que nos preparou para diversas situações que podem acontecer em um mata-mata. Mas independentemente disso, precisamos manter no foco o que viemos fazer aqui", pontuou em entrevista à CBF.

Este é o terceiro encontro de Brasil e Estados Unidos em 2026. Em abril, na preparação para a Copa, as equipes se enfrentaram duas vezes. Naqueles amistosos, os EUA levaram a melhor por 2 x 0, no primeiro jogo, e na segunda partida as equipes ficaram no 1 x 1. Na competição atual, no entanto, o Brasil se saiu melhor até aqui. As norte-americanas conquistaram a classificação ao somarem quatro pontos: uma vitória, uma derrota e um empate.

A Seleção entra em campo entendendo a grandeza do adversário, mas confiantes no próprio desempenho e seguem com a mentalidade de todo jogo ser tratado como uma final. “Nossa postura será de muito foco e confiança no nosso trabalho. Sabemos que é uma equipe muito forte, que tem suas fortalezas, mas também temos as nossas e estamos trabalhando muito duro para seguir na competição", declarou a zagueira Sofia.



Programe-se

Copa do Mundo Feminina Sub-20 - oitavas de final

Brasil x Estados Unidos

Data e horário: 16/9 (quarta-feira), às 10h

Local: Arena Katowice, na Polônia

Transmissão: Sportv e CazéTV

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

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