Bahia disputa pela primiera vez a semifinal do Brasileirão Feminino

Em busca pela vaga na final, Bahia e Corinthians duelam na noite desta terça-feira (15/9), o jogo de ida da semifinal do Brasileirão Feminino. Às 21h30, as Mulheres de Aço recebem as Brabas na Arena Fonte Nova para disputarem pela primeira vez esta fase da competição. Do outro lado, encara um adversário conhecido na disputa com 10 participações nesta etapa.

O momento agora é do Bahia. A equipe baiana faz a melhor campanha do clube na história do Brasileirão Feminino ao finalizar a primeira fase em sexto lugar e garantir a vaga no mata-mata nacional. Este ano, colhem frutos do trabalho feito em 2025. Na edição passada, o Tricolor de Aço entrou para a história ao se tornar o primeiro clube nordestino a se classificar para as eliminatórias da primeira divisão. Naquela temporada, finalizaram na sétima colocação, com 24 pontos, semelhante ao momento atual.

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Para chegarem às semifinais, as Mulheres de Aço deixaram pelo caminho outro clube paulista: o Palmeiras. Nas quartas de final, protagonizaram dois jogos com 1 x 1 na parcial, deixando a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, eliminaram por 5 x 4 as Palestrinas e avançaram no torneio. Agora, encaram o Corinthians, na 10ª semifinal consecutiva. O embate, no entanto, promete equilíbrio, pois na fase inicial, a disputa entre as equipes encerrou no 1 x 1.

Por conta da terceira melhor campanha, o Corinthians tem a vantagem de poder decidir os jogos em casa. Nas quartas de final, eliminou o Cruzeiro com duas vitórias: 1 x 0 fora de casa e 3 x 1 dentro do Canindé.

Programe-se

Brasilerã Feminino A1 - semifinal

Bahia x Corinthians

Data e horário: 15/9 (terça-feira), às 21h30

Local: Arena Fonte Nova, na Bahia

Transmissão: Sportv



*Estagiária sob supervisão de Marcos Paulo Lima

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