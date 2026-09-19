Brasil convoca atletas para o Mundial de ginástica artística; veja lista

O Brasil anunciou a primeira convocação de atletas que irão participar do Mundial de ginástica artística de Roterdã, na Holanda. Nessa sexta-feira (18/9), a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) divulgou a relação que realizará a aclimatação na Europa, com vistas para o torneio de maior peso no calendário do ano, marcada para ser realizada entre os dias 17 e 25 de outubro.

O destaque da lista fica com a presença da campeã olímpica e mundial Rebeca Andrade. Além dela, outros três medalhistas olímpicos marcaram presença. São eles: Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira e Arthur Nory. Jade Barbosa e Julia Soares são os desfalques.

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É importante citar que esta não é a relação final para o Mundial. Ao todo, foram chamados oito atletas por gênero. No entanto, só cinco de cada estarão na competição. Os outros seis vão compor a reserva da equipe. O torneio é o primeiro classificatório para as Olimpíadas de Los Angeles-2028.

Medalha de bronze nos Jogos de Paris-2024, a equipe feminina fará a aclimatação em Amsterdã, capital dos países baixos. Do lado masculino, a aclimatação será feita em Sangalhos, Portugal. As equipes medalhistas conseguirão vaga na próxima edição dos Jogos de Verão.

Confira todos os nomes convocados pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG):

Equipe feminina



Carolyne Pedro

Flávia Saraiva

Gabriela Bouças

Julia Coutinho

Lorrane Oliveira

Rebeca Andrade

Sophia Weisberg

Thais Fidelis

Equipe masculina



Arthur Nory

Bernardo Miranda

Caio Souza

Diogo Soares

Johnny Oshiro

Patrick Correa

Vitaly Guimarães

Yuri Guimarães



