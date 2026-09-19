Brasil convoca atletas para o Mundial de ginástica artística; veja lista

O Brasil anunciou a primeira convocação de atletas que irão participar do Mundial de ginástica artística de Roterdã, na Holanda. Nessa sexta-feira (18/9), a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) divulgou a relação que realizará a aclimatação na Europa, com vistas para o torneio de maior peso no calendário do ano, marcada para ser realizada entre os dias 17 e 25 de outubro.
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O destaque da lista fica com a presença da campeã olímpica e mundial Rebeca Andrade. Além dela, outros três medalhistas olímpicos marcaram presença. São eles: Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira e Arthur Nory. Jade Barbosa e Julia Soares são os desfalques.
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É importante citar que esta não é a relação final para o Mundial. Ao todo, foram chamados oito atletas por gênero. No entanto, só cinco de cada estarão na competição. Os outros seis vão compor a reserva da equipe. O torneio é o primeiro classificatório para as Olimpíadas de Los Angeles-2028.
Medalha de bronze nos Jogos de Paris-2024, a equipe feminina fará a aclimatação em Amsterdã, capital dos países baixos. Do lado masculino, a aclimatação será feita em Sangalhos, Portugal. As equipes medalhistas conseguirão vaga na próxima edição dos Jogos de Verão.
Confira todos os nomes convocados pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG):
Equipe feminina
Carolyne Pedro
Flávia Saraiva
Gabriela Bouças
Julia Coutinho
Lorrane Oliveira
Rebeca Andrade
Sophia Weisberg
Thais Fidelis
Equipe masculina
Arthur Nory
Bernardo Miranda
Caio Souza
Diogo Soares
Johnny Oshiro
Patrick Correa
Vitaly Guimarães
Yuri Guimarães
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