Ginástica Artística: Flávia Saraiva é ouro nas barras assimétricas

Flávia Saraiva teve atuação perfeita neste sábado na etapa da Copa do Mundo na Hungria - (crédito: Divulgação/CBG)

Flávia Saraiva conquistou neste sábado (19) a medalha de ouro nas paralelas assimétricas na etapa de Szombathely da Copa do Mundo de Ginástica Artística, na Hungria. A brasileira obteve 13.366 pontos na final e garantiu o lugar mais alto do pódio. A estaduninense Tatum Drusch ficou com a prata, com 13.300 pontos, e a eslovaca Barbora Kundrat completou o pódio, com 13.233.

O Brasil contou ainda com Lorrane Oliveira na decisão das assimétricas. A ginasta marcou 13.166 pontos e terminou na quarta colocação.

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Na Ginástica Artística Masculina, Caio Souza disputou neste sábado a final das argolas. Durante a execução do exercício no aparelho, o atleta sofreu uma lesão no bíceps braquial.

Desde a contusão, Caio está recebendo todos os cuidados médicos e fisioterapêuticos necessários. Após avaliação inicial e por decisão conjunta da equipe multidisciplinar, foi decidido seu retorno ao Brasil para a realização de exames complementares e estabelecimento das condutas terapêuticas mais adequadas.

Diante do quadro, a equipe optou pela retirada do atleta das próximas competições, priorizando sua saúde, segurança e plena recuperação. Com isso, Caio não disputará neste domingo as finais de paralelas e barra fixa, para as quais havia se classificado.

Brasil volta às finais neste domingo

A participação brasileira na etapa de Szombathely continua neste domingo (20). Na Ginástica Artística Masculina, Arthur Nory disputa a final da barra fixa, após ter avançado em primeiro lugar na qualificação, com 13.966 pontos. Lucas Bitencourt estará na decisão das paralelas, aparelho em que se classificou em quinto, com 13.233.

Na Ginástica Artística Feminina, Rebeca Andrade e Flávia Saraiva estarão na final da trave de equilíbrio. Rebeca obteve 14.100 pontos na qualificação e dividiu a primeira colocação com a húngara Greta Mayer, enquanto Flávia avançou em terceiro, com 13.833.

Flávia volta a competir também no solo, ao lado de Lorrane Oliveira. Na qualificação, Lorrane terminou em segundo lugar, com 12.966 pontos, e Flávia foi a terceira, com 12.933.

PROGRAME-SE

FINAIS – DOMINGO (20/9)

10h às 13h – horário de Brasília

Ginástica Artística Masculina

Paralelas: Lucas Bitencourt

Barra Fixa: Arthur Nory

Ginástica Artística Feminina

Trave de Equilíbrio: Rebeca Andrade e Flávia Saraiva

Solo: Lorrane Oliveira e Flávia Saraiva

*Com informações da Confederação Brasileira de Ginástica