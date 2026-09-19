Eduardo aplica a "Lei do Ex" no Botafogo: Mirassol 2 a 0!

A famigerada "Lei do Ex" está sempre à espreita e pronta para aparecer a qualquer momento. Neste sábado (19), no Maião, no interior paulista, Eduardo ativou a folclórica regra ao marcar os gols do Mirassol contra o Botafogo no 2 a 0, pela rodada 28 do Campeonato Brasileiro. Com 32 pontos, o Leão fica a dois pontos do Z4, na 15ª colocação. Já o Glorioso é o 11º lugar, com 35.
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O ex vira o carrasco
O torcedor alvinegro está até agora pensando: "Só faltava essa". Pois é. Eduardo, um dos grandes nomes do Botafogo de 2023, entrou em cena para adiantar o time paulista no placar durante o primeiro tempo do espetáculo. Dois gols com extrema facilidade por conta de uma sonolenta defesa adversária. Lento e com posse de bola infrutífera, o Glorioso articulou pouquíssimas ações de ataque. Deu a sensação de que os jogadores comeram um churrasco antes do jogo.
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Ziyech estreia pelo Botafogo
Em 45 minutos, Ziyech mostrou que pode dar caldo no Botafogo. O astro marroquino entrou na volta do intervalo e quase marcou um golaço, encobrindo Walter. No entanto, a verdade é que a vaca já tinha ido para o brejo, principalmente com as alterações de Tite. O técnico não soube como resolver os problemas do ataque e ainda deixou a retaguarda exposta para os contra-ataques do Mirassol. Os paulistas fizeram por merecer o triunfo.
MIRASSOL 2×0 BOTAFOGO
Local: Maião, em Mirassol (SP)
Data e hora: 19/9/2026, às 17h (horário de Brasília)
Gols: Eduardo, 15’/1ºT (1-0); Eduardo, 43’/2ºT (2-0)
MIRASSOL: Walter; Formiga (Borges, 43’/2ºT), João Victor, Machado e Reinaldo; Denilson (Wallisson, 30’/2ºT), Moura e Eduardo (Shaylon, 21’/2ºT); Kim, Carioca (Carlos Eduardo, 30’/2ºT) e Santos (Zé Roberto, 43’/2ºT). Técnico: Rafael Guanaes.
BOTAFOGO: Batista, Vitinho, Monzón, Ferraresi e Telles; Huguinho (Edenilson, Intervalo), Medina (Toledo, 31’/2ºT), Danilo e Montoro (Ziyech, Intervalo); Pereira (Júnior Santos, Intervalo) e Cabral (Villalba, 15’/2ºT). Técnico: Tite.
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex dos Santos (SC)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Cartão Amarelo: Huguinho (BOT)
Cartão Vermelho:
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