São Paulo derrota o Flamengo e vai à final do Brasileirão feminino

O São Paulo venceu por 1 a 0 Flamengo, na tarde deste sábado (19), no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino, e garantiu vaga na decisão. O outro finalista será conhecido na segunda-feira (21), quando o Corinthians recebe o Bahia em São Paulo. No primeiro duelo, em Salvador, vitória das paulistas por 1 a 0.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O Flamengo, precisando de uma vitória por dois gols de diferença, partiu para cima e a primeira boa chance apareceu aos seis minutos. Mariana avançou pela esquerda e encontrou Cristiane dentro da área. A atacante dominou, mas finalizou para fora. Aos 19, após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Cristiane, que finalizou e acertou o travessão do São Paulo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Já o São Paulo, com a boa vantagem adquirida no primeiro jogo – vitória de 3 a 1 no Rio de Janeiro – apostava apenas no toque de bola no meio de campo e nos contra-ataques.
Na etapa final, o Flamengo demonstrou um pouco de cansaço depois da intensidade dos primeiros 45 minutos. O São Paulo se aproveitou e, assim, passou a dominar mais as ações e fazer a bola correr, sem correr riscos.
Aos 19, Mylena recebeu lançamento na área, deixou a defesa do Flamengo e para trás e chutou à queima-roupa, mas Vivi defendeu e mandou a bola para escanteio.
Saiba Mais
- Esportes Pré-Olímpico: Seleção masculina vence Venezuela e mantém invencibilidade
- Esportes Dembélé aponta companheiro do PSG como melhor jogador do mundo
- Esportes Jogos Escolares: Caio Bonfim e André Domingos batizam futuro do atletismo
- Esportes Empate pode tirar o Vasco da zona de rebaixamento do Brasileiro
- Esportes Série B do Candangão: confira as partidas deste fim de semana
- Esportes Formados no Brasileirão, Filipe Luís e Davide Ancelotti brilham no Francês