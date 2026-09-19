São Paulo derrota o Flamengo e vai à final do Brasileirão feminino

São Paulo soube administrar a vantagem e voltou a vencer o Flamengo na semi do Brasileirão Feminino - (crédito: Foto: Miguel Schincariol/Saopaulofc.net)

O São Paulo venceu por 1 a 0 Flamengo, na tarde deste sábado (19), no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino, e garantiu vaga na decisão. O outro finalista será conhecido na segunda-feira (21), quando o Corinthians recebe o Bahia em São Paulo. No primeiro duelo, em Salvador, vitória das paulistas por 1 a 0.

O Flamengo, precisando de uma vitória por dois gols de diferença, partiu para cima e a primeira boa chance apareceu aos seis minutos. Mariana avançou pela esquerda e encontrou Cristiane dentro da área. A atacante dominou, mas finalizou para fora. Aos 19, após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Cristiane, que finalizou e acertou o travessão do São Paulo.

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Já o São Paulo, com a boa vantagem adquirida no primeiro jogo – vitória de 3 a 1 no Rio de Janeiro – apostava apenas no toque de bola no meio de campo e nos contra-ataques.

Na etapa final, o Flamengo demonstrou um pouco de cansaço depois da intensidade dos primeiros 45 minutos. O São Paulo se aproveitou e, assim, passou a dominar mais as ações e fazer a bola correr, sem correr riscos.

Aos 19, Mylena recebeu lançamento na área, deixou a defesa do Flamengo e para trás e chutou à queima-roupa, mas Vivi defendeu e mandou a bola para escanteio.

O gol da vitória, no entanto, veio apenas aos 43 minutos. A defesa do Flamengo errou na saída de bola, Mylena recuperou e deixou a bola limpa para Kesia finalizar sem chances para Vivi.