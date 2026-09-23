Gabigol lidera arrancada do Santos e pode quebrar recorde pelo clube

Gabigol fez o gol contra o Remo que deu a quarta vitória consecutiva ao Santos no Brasileirão - (crédito: Reinaldo Campos / Santos)

A recente arrancada do Santos no Campeonato Brasileiro passa diretamente pelo renascimento do atacante Gabriel Barbosa. Em sua terceira passagem pelo clube que o formou, o camisa 9 foi protagonista em boa parte da sequência impecável de vitórias fora de casa no segundo turno e fez gol ou deu assistência nas últimas quatro vezes que entrou em campo – somando duelos pela Sul-Americana. Caso siga nessa toada, pode superar a sua temporada mais artilheira com a camisa do Peixe. Esse combo de estatísticas ilustra o despertar do jogador de 30 anos após uma sequência de anos pálidos com as camisas de Flamengo e Cruzeiro.

Algumas pessoas levam como marra ou soberba, mas eu trabalho muito e confio. Se eu jogar num time que me dê as condições, me dê sequência, eu vou fazer gol. Sempre fiz. Agora não vai ser diferente, declarou o atacante após liderar a equipe na vitória sobre o Remo, a quarta consecutiva no Brasileirão.

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No Mangueirão, o atacante deu assistência para Rony abrir o placar e fez o gol decisivo aos 43 minutos do segundo tempo. A vitória içou o Santos para a oitava colocação e fez o clube passar a sonhar com uma vaga na próxima Copa Libertadores.

Em melhor ano desde 2022, Gabigol assume protagonismo na ausência de Neymar

Com gol e assistência diante do Remo, Gabigol chegou a 31 participações diretas em gols na temporada (21 gols e dez assistências em 43 partidas). Ele está a sete gols de superar a marca de 2018, quando balançou as redes 27 vezes e teve seu melhor índice pelo Santos. Com 104 gols pelo clube, ele terá mais 11 partidas na temporada para quebrar o recorde pessoal no Alvinegro.

Além disso, desde 2022, em seus últimos momentos de auge pelo Flamengo, o atacante não ostentava números tão imponentes. Quatro temporadas atrás, foram 34 atuações em gols – 29 gols e cinco assistências em 63 jogos. A média de bolas na rede agora é superior à daquela temporada e, restando 11 partidas até o fim do ano, pode superar o número de gols.

Entre 2023 e 2025, o camisa 9 viveu um período atípico em sua carreira, com duas temporadas menos efetivas pelo Flamengo e um ano aquém do esperado no Cruzeiro, onde chegou cercado de expectativas e clube ao qual segue vinculado. Somados 2023 e 2024, foram 26 gols e cinco assistências em 94 jogos pelo Rubro-Negro. No ano passado, pela Raposa, Gabigol teve 17 participações diretas em gols em 49 jogos – 13 gols e quatro assistências.

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Gabigol assumiu a bronca no Santos na ausência de Neymar

Nas últimas quatro partidas em que entrou em campo, sem ter a companhia de Neymar, que está lesionado, Gabigol assumiu a responsabilidade com quatro gols e três assistências – somando jogos contra Internacional e Remo, pelo Brasileirão, e Atlético-MG, na Sul-Americana. Além disso, na série de quatro triunfos consecutivos do Santos como visitante na competição nacional, ele marcou em três (somente contra o Vasco havia o camisa 10 em campo).

O Gabigol flutua bastante, é inteligente, técnico, busca atacar o espaço e faz o um-dois muito bem. Primeiro, ele foi garçom e depois fez o gol que nos deu a vitória (sobre o Remo). Está vivendo um ótimo momento, analisou o técnico Cuca.

Artilharia no Brasileirão e perto do top 5 na história da competição

Artilheiro do Santos no ano, Gabigol assumiu a terceira colocação na lista do Brasileirão de 2026 com 11 gols. Ele está atrás apenas de Viveros, do Athletico-PR, que tem 18, e o ex-companheiro de Flamengo Pedro, que soma 16. Goleador da competição duas vezes – em 2018 pelo Santos (18) e em 2019 no Flamengo (25) -, ele já tem na atual edição mais bolas na rede que as duas últimas somadas. Em 2024 e 2025, por Flamengo e Cruzeiro, acumulou dez gols no campeonato.

O bom desempenho no retorno ao Santos também fez Gabigol subir na artilharia história do Brasileirão. Nas últimas semanas, ele ultrapassou nomes lendários como Dadá Maravilha, Túlio e Serginho Chulapa ao atingir a marca de 130 gols na competição. Empatado com Diego Souza, ele está na sexta colocação, a apenas cinco gols de Zico, maior ídolo do Flamengo e a quem já chamou de nosso rei, em postagem nas redes sociais em 2023.

Na era dos pontos corridos, o camisa 9 santista é o segundo maior goleador, atrás apenas de Fred, ex-atacante de Fluminense, Cruzeiro e Atlético-MG, que fez 158 no período que começou a vigorar em 2023.

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Contrato perto do fim e incógnita para 2027

Em setembro, uma declaração de Gabigol gerou burburinho entre os torcedores do Santos. Durante entrevista à Clear TV, o atacante falou sobre retornar ao Cruzeiro na próxima temporada e deixou entrever que a permanência na Vila em 2027 seria uma hipótese remota.

"Por enquanto, eu tenho que voltar para lá. Tem tempo ainda para resolver isso. Ficar aqui é muito difícil, por questões financeiras do clube. Eu ainda acho que as coisas podem dar certo no Cruzeiro. Tivemos um grande ano lá, ficamos em terceiro no Brasileiro e classificamos para a Libertadores", afirmou.

O empréstimo de Gabigol para o Santos termina em dezembro e ele tem vínculo com o Cruzeiro até o fim de 2027. Inúmeros fatores tornam a permanência no Peixe uma incógnita. Em situação financeira difícil e sem saber quem irá presidir o clube no próximo triênio, já que o mandato de Marcelo Teixeira está no fim, o clube sonhava com o título da Sul-Americana para engordar os cofres, garantir vaga na Libertadores e segurar não só o camisa 9 como seguir com Neymar e fazer vínculos maiores com nomes recém-chegados, como Everton Cebolinha e Philippe Coutinho. A queda para o Atlético-MG, nas quartas de final, frustrou essa expectativa.

Por isso, o Santos alimenta a esperança de manter o embalo no Brasileirão para, quem sabe, beliscar uma das vagas nas fases preliminares da Libertadores. Assim, com essa carta na manga poderia tentar manter um elenco caro e de nomes badalados para o próximo ano.