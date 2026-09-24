Sociedade Hípica de Brasília celebra 66 anos com três dias de torneio

As competições serão disputadas neste fim de semana por cavaleiros e amazonas no principal centro de formação do hipismo no Distrito Federal - (crédito: Divulgação )

Três competições celebram neste fim de semana os 66 anos da Sociedade Hípica de Brasília (SHBr). O Campeonato Brasiliense Master, a 7ª Etapa do Ranking de Salto da Federação Hípica de Brasília (FHBr) e a 2ª Etapa do Ranking de Escolas do segundo semestre, com premiação total de R$ 51 mil.

Cavaleiros e amazonas competirão nas Copas Bronze, Prata e Ouro de sexta-feira a domingo. A categoria dourada será disputada somente no sábado, a partir das 17h, em duas voltas, com obstáculos a 1,35m e premiação de R$ 15 mil.

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No domingo (27/9), a programação inclui a Copa Bronze, com obstáculos a 1,20m e R$ 7 mil em prêmios, e a Copa Prata, a 1,30m, com premiação de R$10 mil.



A outra competição do evento será o Campeonato Brasiliense Master, com disputas de 1m a 1,30m para cavaleiros e amazonas em diferentes subdivisões. Por fim, o Ranking de Escolas coloca à prova quem está nos primeiros estágios da formação.

O presidente da Sociedade Hípica de Brasília, Ibraim de Oliveira, ressalta a importância de celebrar os 66 anos e o significado do crescimento da instituição.

"Chegar aos 66 anos é celebrar uma história construída por muitas gerações e por pessoas que dedicaram parte importante de suas vidas à Sociedade Hípica de Brasília. Ver as pistas movimentadas, com quem está dando os primeiros passos ao lado de atletas experientes, mostra que essa história está viva. É celebrar o que construímos, mas também o presente e o futuro da Hípica", comemora.



Programe-se

CSIe 66º Aniversário da Sociedade Hípica de Brasília

Data: 25 a 27 de setembro de 2026

Local: Sociedade Hípica de Brasília

Horário: A partir das 8h

Acesso: aberto ao público para acompanhamento das provas, com restrição à área das cocheiras

Entrada: gratuita

Mais informações: https://www.fhbr.com.br/calendario/Default e @fhbr_hipismo



*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

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