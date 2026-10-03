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Candangão Feminino: Cresspom e Minas fazem o esquenta da finalíssima

Duelo deste sábado pela última rodada da primeira fase vale o primeiro lugar antes da decisão do título no próximo domingo (11/10), que terá transmissão da TV Brasília

Jayanne, do Minas, é uma das artilheiras do torneio com cinco gols - (crédito: Patricy Albuquerque )
Jayanne, do Minas, é uma das artilheiras do torneio com cinco gols - (crédito: Patricy Albuquerque )

Antes da finalíssima do Candangão Feminino no próximo dia 11, às 10h, no Bezerrão, com transmissão da TV Brasília, Cresspom e Minas Brasília fazem uma espécie de esquenta para a final. As finalistas do campeonato entram em campo hoje pela última rodada da primeira fase para brigar pela liderança. Além do simbólico primeiro lugar há uma disputa pela artilharia da competição.

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Em apenas dois jogos, Cresspom e Minas balançaram as redes 40 vezes. Na estreia, as Tigresas golearam o Ceilândia por 5 x 0. Na vez das Minas, marcaram 18 gols em cima do Legião. A promessa para o confronto direto é de uma partida equilibrada, colocando frente a frente as principais defesas e ataques. No setor ofensivo, a briga pela artilharia: o verde-azul tem Jayanne e Rayla, ambas com cinco gols, enquanto Maranhão figura na lista com quatro bolas na rede pelo Cresspom.

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Contra o alvinegro, na primeira rodada, a camisa 10 Jayanne marcou três vezes na goleada por 18 x 0. A meio-campista de 35 anos chegou ao Minas na temporada passada e fez parte da luta pelo acesso à elite nacional no Brasileirão. Para a cearense, o duelo deste sábado (3/10), além de ser uma prévia, pode servir como  oportunidade de ganhar ainda mais confiança para a decisão do título candango. O clube chega à final com a missão de defender o título, pois são as atuais campeãs.

Aparecer na lista das artilheiras é consequência do foco no coletivo. "Sobre a artilharia, fico feliz pelos cinco gols, mas meu foco principal é ajudar a equipe. Se os gols vierem, melhor ainda. Vou trabalhar para aproveitar as oportunidades e, acima de tudo, sair com a vitória", enfatizou.

O Cresspom conquistou o principal objetivo da campanha: a vaga para a Série A3 do Brasileirão. Como o Minas está na disputa da primeira divisão nacional, o outro finalista, de forma automática, garantiria a vaga ao Campeonato Brasileiro. Artilheira das Tigresas com quatro gols, Maranhão anseia pela artllharia, mas prefere buscar agregar ao coletivo.

"Eu sei que estou com um gol a menos na artilharia e é claro que quero buscá-lo. Mas, meu principal objetivo é fazer uma boa partida e conseguir ajudar o Cresspom a sair com um resultado positivo. Se um gol vier de mim, é consequência do meu trabalho, então entro em campo buscando fazer o meu melhor", declarou.

PROGRAME-SE

Primeira fase - Última rodada

Hoje (3/10)

15h30 Ceilândia x Legião (Abadião, em Ceilândia)

15h30 Cresspom x Minas (Rorizão, em Samambaia)

Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

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Mel Karoline*

estagiária

Estudante de jornalismo na UDF, estagiária da editoria de esportes do Correio Braziliense, com passagem pelo DF Esportes.

Por Mel Karoline*
postado em 03/10/2026 00:01 / atualizado em 03/10/2026 11:49
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