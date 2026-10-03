Candangão Feminino: Cresspom e Minas fazem o esquenta da finalíssima

Jayanne, do Minas, é uma das artilheiras do torneio com cinco gols - (crédito: Patricy Albuquerque )

Antes da finalíssima do Candangão Feminino no próximo dia 11, às 10h, no Bezerrão, com transmissão da TV Brasília, Cresspom e Minas Brasília fazem uma espécie de esquenta para a final. As finalistas do campeonato entram em campo hoje pela última rodada da primeira fase para brigar pela liderança. Além do simbólico primeiro lugar há uma disputa pela artilharia da competição.

Em apenas dois jogos, Cresspom e Minas balançaram as redes 40 vezes. Na estreia, as Tigresas golearam o Ceilândia por 5 x 0. Na vez das Minas, marcaram 18 gols em cima do Legião. A promessa para o confronto direto é de uma partida equilibrada, colocando frente a frente as principais defesas e ataques. No setor ofensivo, a briga pela artilharia: o verde-azul tem Jayanne e Rayla, ambas com cinco gols, enquanto Maranhão figura na lista com quatro bolas na rede pelo Cresspom.

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Contra o alvinegro, na primeira rodada, a camisa 10 Jayanne marcou três vezes na goleada por 18 x 0. A meio-campista de 35 anos chegou ao Minas na temporada passada e fez parte da luta pelo acesso à elite nacional no Brasileirão. Para a cearense, o duelo deste sábado (3/10), além de ser uma prévia, pode servir como oportunidade de ganhar ainda mais confiança para a decisão do título candango. O clube chega à final com a missão de defender o título, pois são as atuais campeãs.

Aparecer na lista das artilheiras é consequência do foco no coletivo. "Sobre a artilharia, fico feliz pelos cinco gols, mas meu foco principal é ajudar a equipe. Se os gols vierem, melhor ainda. Vou trabalhar para aproveitar as oportunidades e, acima de tudo, sair com a vitória", enfatizou.

O Cresspom conquistou o principal objetivo da campanha: a vaga para a Série A3 do Brasileirão. Como o Minas está na disputa da primeira divisão nacional, o outro finalista, de forma automática, garantiria a vaga ao Campeonato Brasileiro. Artilheira das Tigresas com quatro gols, Maranhão anseia pela artllharia, mas prefere buscar agregar ao coletivo.

"Eu sei que estou com um gol a menos na artilharia e é claro que quero buscá-lo. Mas, meu principal objetivo é fazer uma boa partida e conseguir ajudar o Cresspom a sair com um resultado positivo. Se um gol vier de mim, é consequência do meu trabalho, então entro em campo buscando fazer o meu melhor", declarou.

PROGRAME-SE

Primeira fase - Última rodada

Hoje (3/10)

15h30 Ceilândia x Legião (Abadião, em Ceilândia)

15h30 Cresspom x Minas (Rorizão, em Samambaia)

Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima