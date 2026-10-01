Brasil jogará em estádio que recebeu Messi e teve evento marcado por confusão

O Brasil encerra sua participação na Super Data Fifa de setembro e outubro no próximo sábado, 3, às 11h (de Brasília), quando encara a Índia, em Calcutá. O Estádio Salt Lake, palco da partida, recebeu evento em que Lionel Messi foi homenageado com uma estátua e que terminou em pancadaria.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Em dezembro do ano passado, Messi realizou uma visita ao país asiático. Na cidade, o Sree Bhumi Sporting Club inaugurou uma estátua de 21 metros de altura em homenagem ao craque argentino. A obra já foi retirada sobre risco de segurança e ameaça de cair nos moradores da região.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Já na aparição no estádio, o jogador de 39 anos caminhou pelo gramados por cerca de 20 minutos, ao lado de Luis Suárez e Rodrigo De Paul. Depois, alguns torcedores invadiram o campo e arremessaram cadeiras da arquibancada e outros objetos.
- Leia também: Primeiro-ministro de Portugal tentou convencer CR7 a ficar na seleção
- Leia também: Como os candidatos ao GDF planejam o futuro do esporte na capital
A revolta generalizada se deu pela curta duração do evento, onde o público pagou mais de US$ 100 (R$ 540 na cotação da época) no ingresso. "Ver Messi era um sonho. Mas não tive a oportunidade de vê-lo devido à desorganização no estádio", lamentou Nabin Chatterjee, empresário de 37 anos.
Javed Shamim, oficial da polícia estadual da região, afirmou que o chefe da organização foi detido pelo ocorrido. A Federação de Futebol da Índia (AIFF, em inglês) disse que não participou da "organização, planejamento e execução" do episódio e que não recebeu nenhuma autorização para solicitação.
A seleção brasileira entra em campo diante dos indianos depois de dois confrontos contra a Austrália. No primeiro, um empate em 1 a 1 na cidade de Townsville. Na sequência, em Brisbane, triunfo do time de Ancelotti por 4 a 2, com gols de Vanderson, Raphinha, Bruno Guimarães e Vini Jr.
Saiba Mais
- Esportes Antes das decisões, Vasco prioriza distância do Z4 do Brasileiro
- Esportes Primeiro-ministro de Portugal tentou convencer CR7 a ficar na seleção
- Esportes Como os candidatos ao GDF planejam o futuro do esporte na capital
- Esportes Estudo aponta jogadores mais subestimados do Brasileirão; veja ranking
- Esportes Após fraude, donos do City podem ser obrigados a vender o clube
- Esportes Palmeiras x Corinthians terá público reduzido no Nubank Parque
- Esportes Cristiano Ronaldo deixa treino de Portugal após declaração de Jorge Jesus
- Esportes Flamengo pode receber indenização por lesão de Arrascaeta
- Esportes O que está em jogo para o futebol brasileiro com o fim das apostas online?
- Esportes Corinthians vê rombo crescer e precisa reagir dentro de campo
- Esportes Raphinha é cortado da Seleção após exame apontar edema na coxa direita
- Esportes Medalhista olímpica no vôlei, Carolana revela diagnóstico de câncer