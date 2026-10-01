Candangão Série B: três equipes podem garantir classificação antecipada

O próximo sábado (3/10) está reservado para a penúltima rodada da primeira fase do Candangão Série B. A segunda prateleira do futebol do Distrito Federal está se afunilando para o fim da etapa de pontos corridos e a briga pela classificação segue intensa. Três equipes podem carimbar o passaporte às semifinais ainda nessa jornada. Ao final, quatro times garantem vaga no mata-mata. Os finalistas do torneio sobem para a elite candanga em 2027.
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O Taguatinga está a um empate de carimbar o passaporte às semifinais. A Águia é lider da competição com nove pontos e, mesmo com a derrota na última rodada, tem grandes chances de classificação com antecedência. A equipe enfrenta o Luziânia em casa, no Serejão, às 10h.
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O Igrejinha, por outro lado, necessita mais do que nunca vencer. O Luziânia é o sexto colocado na tabela com apenas quatro ponto conquistados. O time do Entorno busca colar no G-4 e, em caso de vitória contra o Taguatinga e derrota do Legião, entra na zona de classificação ao mata-mata faltando uma rodada para o fim.
No mesmo horário, mas no Estádio Dirceuzão, o Candango tem a última chance se quiser sonhar com a vaga no mata-mata. A equipe tem apenas um ponto, mas, ainda que remotas, tem chances matemáticas de entrar no G-4 até o fim da primeira fase. O confronto é contra o Canaã, terceiro colocado da competição, com sete pontos. Em caso de vitória diante do Candango e derrota do Legião na rodada, o Vento Forte chega aos 10 pontos e garante vaga nos mata-matas de maneira antecipada.
Para fechar a rodada, às 15h30 também no Estádio Dirceuzão, o Planaltina pode encaminhar a vaga às semifinais se vencer o Legião. O Galo do Planalto é o vice-líder, com os mesmo sete pontos do Canaã, mas um jogo a mais. Entretanto, se chegar aos 10 tentos no torneio, a equipe não poderá mais ser ultrapassada e ficar fora do G-4.
O Legião precisa da vitória se quiser entrar no G-4. O time laranja tem seis pontos e, em caso de empate, ultrapassa o Greval, que tem o mesmo número de tentos na tabela, mas não joga na rodada.
Em resumo, ao Taguatinga basta empatar para garantir classificação. O Canaã e o Planaltina também garantem vaga antecipada nos mata-matas combinando uma vitória na rodada e uma derrota do Legião. Com esse cenário, Greval, Legião e Luziânia brigariam pela quarta e última vaga na rodada final da primeira fase.
*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima
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