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SEGUNDINHA

Candangão Série B: três equipes podem garantir classificação antecipada

Taguatinga, Canaã e Planaltina podem carimbar vaga nas semifinais com antecedência, mas dependem de combinações de resultados na penúltima rodada do torneio

Legião necessita da vitória para adentrar ao G-4 e depender apenas de si para conseguir a classificação aos mata-matas - (crédito: Diller Abreu / FFDF)
Legião necessita da vitória para adentrar ao G-4 e depender apenas de si para conseguir a classificação aos mata-matas - (crédito: Diller Abreu / FFDF)

O próximo sábado (3/10) está reservado para a penúltima rodada da primeira fase do Candangão Série B. A segunda prateleira do futebol do Distrito Federal está se afunilando para o fim da etapa de pontos corridos e a briga pela classificação segue intensa. Três equipes podem carimbar o passaporte às semifinais ainda nessa jornada. Ao final, quatro times garantem vaga no mata-mata. Os finalistas do torneio sobem para a elite candanga em 2027.

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O Taguatinga está a um empate de carimbar o passaporte às semifinais. A Águia é lider da competição com nove pontos e, mesmo com a derrota na última rodada, tem grandes chances de classificação com antecedência. A equipe enfrenta o Luziânia em casa, no Serejão, às 10h. 

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O Igrejinha, por outro lado, necessita mais do que nunca vencer. O Luziânia é o sexto colocado na tabela com apenas quatro ponto conquistados. O time do Entorno busca colar no G-4 e, em caso de vitória contra o Taguatinga e derrota do Legião, entra na zona de classificação ao mata-mata faltando uma rodada para o fim. 

No mesmo horário, mas no Estádio Dirceuzão, o Candango tem a última chance se quiser sonhar com a vaga no mata-mata. A equipe tem apenas um ponto, mas, ainda que remotas, tem chances matemáticas de entrar no G-4 até o fim da primeira fase. O confronto é contra o Canaã, terceiro colocado da competição, com sete pontos. Em caso de vitória diante do Candango e derrota do Legião na rodada, o Vento Forte chega aos 10 pontos e garante vaga nos mata-matas de maneira antecipada.  

Para fechar a rodada, às 15h30 também no Estádio Dirceuzão, o Planaltina pode encaminhar a vaga às semifinais se vencer o Legião. O Galo do Planalto é o vice-líder, com os mesmo sete pontos do Canaã, mas um jogo a mais. Entretanto, se chegar aos 10 tentos no torneio, a equipe não poderá mais ser ultrapassada e ficar fora do G-4. 

O Legião precisa da vitória se quiser entrar no G-4. O time laranja tem seis pontos e, em caso de empate, ultrapassa o Greval, que tem o mesmo número de tentos na tabela, mas não joga na rodada. 

Em resumo, ao Taguatinga basta empatar para garantir classificação. O Canaã e o Planaltina também garantem vaga antecipada nos mata-matas combinando uma vitória na rodada e uma derrota do Legião. Com esse cenário, Greval, Legião e Luziânia brigariam pela quarta e última vaga na rodada final da primeira fase. 

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

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RAFAEL LINS*

Estudante do UniCEUB, é estagiário da editoria de Esportes do Correio Braziliense.

Por RAFAEL LINS*
postado em 01/10/2026 21:24 / atualizado em 01/10/2026 21:24
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