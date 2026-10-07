Bragantino, com um a mais, cede o empate ao Mirassol pelo Brasileirão

Na noite desta quarta-feira, 7/10, na retomada do Brasileirão após a Data Fifa, o Bragantino recebeu o Mirassol. O jogo, no Cícero Marques, em Bragança Paulista, valeu pela 29ª rodada e terminou em 1 a 1. Os gols foram marcados no segundo tempo. Eduardo Sasha abriu o placar para o time da casa, mas o Mirassol chegou ao empate com André Luís.
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O Bragantino tem o que lamentar. Afinal, jogou com um a mais desde os 27 minutos do primeiro tempo, quando João Victor foi expulso, saiu na frente. Porém, mesmo assim, tropeçou em casa e quase perdeu o jogo. Para o guerreiro Mirassol, destaque para os reservas. Alesson mudou a cara do jogo e deu o passe para outro jogador que veio do banco, André Luís, fazer o gol do empate e, depois, quase virar o jogo, pois marcou um gol anulado pelo VAR.
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Com o empate, o Bragantino vai aos 37 pontos, no meio da tabela, e chega a seis jogos sem vencer (dois empates e quatro derrotas). Já o Mirassol tem 33 pontos, ainda fora da zona de rebaixamento, mas muito perto da degola.
O Bragantino começou no ataque, com Ryan quase fazendo um gol olímpico e Walter espalmando para escanteio. Aos 16 e 17 minutos, dois chutes de Fernando exigiram ótimas defesas de Walter. Nesta altura da partida, o Bragantino, com 60% de posse de bola e os melhores ataques, era amplamente dominante.
E ainda teve uma vantagem extra: aos 27 minutos, o zagueiro João Victor recebeu a bola e perdeu para Sasha, freando o lance com falta. Como era o último homem da defesa, além do goleiro, levou o vermelho direto. O Mirassol ficou com dez jogadores e quase levou o gol aos 31 minutos. A conclusão de Sasha terminou com ótima defesa de Walter, a melhor do primeiro tempo.
Contudo, depois de muito pressionar, o Bragantino, mesmo com um a mais, diminuiu o ritmo, e isso deu chance para o Mirassol equilibrar um pouco mais o jogo e quase marcar em chute de Igor Formiga, por cima.
Na volta do intervalo, o Bragantino voltou com duas mudanças que deixaram o time ainda mais ofensivo, tentando aproveitar a vantagem numérica. Em cinco minutos, teve três ataques avassaladores. Dois deles quase resultaram em gol. No terceiro, aos seis minutos, o ex-Flamengo Wallace Yan cruzou, e a bola atravessou a área até chegar à segunda trave, com Sasha se jogando na bola para fazer 1 a 0 para o time da casa.
Após mudanças, Mirassol empata e quase vira
O técnico Nilzan Guanaes colocou Alesson em campo na vaga de Eduardo e André Luís no lugar de Edson Carioca. E as mudanças deram maior força ofensiva ao Mirassol, que quase empatou em lances com os reservas. No primeiro, Alesson cruzou e, por pouco, André Luís não concluiu. Na segunda, Alesson recebeu um cruzamento da direita e chutou para uma defesa sensacional de Thiago Volpi. E assim, com o jogo lá e cá, tudo estava em aberto.
E a dupla reserva mostrou serviço aos 24 minutos. Alesson, agora caído pela direita, foi ao fundo e cruzou para o arremate certeiro de André Luís: 1 a 1. Aos 28, André Luís ficou livre após lançamento de Igor Formiga. Livre, dominou, invadiu a área e marcou. Mas a auxiliar Daniela assinalou impedimento, confirmado pelo VAR.
Assim, o Mirassol quase virou o jogo mesmo com um a menos. Isso sem contar que, nos acréscimos, o Bragantino foi para cima e deu espaços para os contra-ataques. E o Mirassol quase marcou. Primeiramente, Reinaldo cruzou e Gabriel Knesowitsch cabeceou na trave. Depois, Alesson, em novo contra-ataque, chutou raspando o travessão. Não por acaso, a torcida em Bragança (Mas bem diminuto, 2.340) vaiou o time.
BRAGANTINO 1×1 MIRASSOL
Brasileirão – 29ª Rodada
Data: 7/10/2026
Local: Estádio Municipal Cícero Souza Marques, Bragança Paulista (SP)
Público pagante: 2.340
Renda: R$ 54.630
Gols: Sasha, 5’/2ºT (1-0); André Luís, 24’/2ºT (1-1)
BRAGANTINO: Tiago Volpi, Ryan Augusto, Guzmán Rodríguez, Gustavo Marques e Juninho Capixaba (Herrera, Intervalo); Patrick (Isidro Pitta, Intervalo), Eric Ramires, Lucas Barbosa e Wallace Yan (Bruninho, 26’/2ºT); Fernando Santos e Eduardo Sasha (Vinicinho, 26’/2ºT). Técnico: Vagner Mancini.
MIRASSOL: Walter, Igor Formiga, Willian Machado, João Victor e Reinaldo; Neto Moura, Denílson (Wallisson, 36’/2ºT), Edson Carioca (André Luís, 12’/2ºT) e Eduardo (Alesson, 12’/2ºT); Bruno Santos (Lucas Oliveira, 30’/1ºT) e Chico Kim (Gabriel, 12’/2ºT). Técnico: Rafael Guanaes.
Arbitragem: Raphael Claus (SP)
Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Daniella Coutinho Pinto (BA)
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
Cartões amarelos: –
Cartões vermelhos: João Victor, (MIR, 27’/1ºT)
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