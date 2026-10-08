Auxiliar de Renato Gaúcho é preso no desembarque do Grêmio em Porto Alegre

Auxiliar técnico de Renato Portaluppi, Alexandre Mendes foi preso na tarde desta quinta-feira (8/10) na chegada da delegação do Grêmio a Porto Alegre. A equipe voltava de Belém após empate em 1 x 1 com o Remo, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A prisão do integrante da comissão técnica tricolor foi motivada pelo descumprimento de medida protetiva solicitada pela ex-companheira. Ele teria comparecido a um evento de agropecuária realizada em Esteio, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, que ocorreu entre 29 de agosto de 6 de setembro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O profissional frequentou o mesmo local que a suposta vítima, embora não tenha feito contato direto, de acordo com informações iniciais. A medida protetiva está em vigor desde 5 de março deste ano.

Alexandre Mendes tornou-se réu após denúncia do Ministério Público do Rio Grande do Sul em caso de suposta violência psicológica contra a ex-companheira, com quem conviveu por seis anos, em processo que corre desde julho de 2025.

No entanto, este processo está em fase de instrução criminal e não tem sentença proferida. A primeira audiência do caso ocorreu em agosto, com o auxiliar do Grêmio participando por videoconferência. A acusação, aliás, solicitou que novas testemunhas fossem incluídas no processo.

O Grêmio manifestou-se por meio de nota enviada à imprensa. O Tricolor diz que "acompanha com atenção os desdobramentos do caso que envolve o profissional Alexandre Mendes, após as informações divulgadas na tarde desta quinta-feira". O clube adicionou que "monitora a apuração dos fatos, de natureza estritamente pessoal, pelas autoridades competentes e irá se manifestar assim que reunir todos os elementos relativos ao processo".

Relembre o caso

O processo foi aberto em agosto de 2024 no 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar do Foro Central da Comarca de Porto Alegre. Na época, a vítima dizia que não tinha mais relacionamento com Alexandre Mendes há aproximadamente 15 dias.

Dessa maneira, um inquérito policial, da 2ª Delegacia de Polícia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), em setembro, concluiu pelo não indiciamento do acusado. Na ocasião, a suposta vítima tinha registrado boletim de ocorrência que indicava, inclusive, agressões físicas.

A delegada Fernanda Campos Hablich, que acompanhava o caso, afirmou que não houve elementos suficientes para amparar o indiciamento e o inquérito foi concluído. Após o relatório, as medidas protetivas que vigoravam a favor da mulher foram arquivadas. Mas o Ministério Público entendeu que havia elementos para uma denúncia por violência psicológica.