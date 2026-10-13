Mourinho manda recado a clubes interessados em Endrick no Real Madrid

Mourinho fecha as portas para saída de Endrick do Real Madrid - (crédito: Foto: Divulgação )

Endrick está nos planos de José Mourinho e não deve deixar o Real Madrid por empréstimo. Mesmo com o atacante ainda buscando espaço na equipe, o treinador português acredita no potencial do brasileiro e quer mantê-lo no elenco. A posição foi reforçada em entrevista à TNT Sports, na qual o comandante também deixou um aviso aos clubes que acompanham a situação do jogador.

Esqueçam, esqueçam os clubes interessados. É melhor sentarem para esperar, senão vão ficar cansados, afirmou Mourinho.

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O técnico ainda destacou a confiança no jovem.

É um jogador que eu adoro, que tem um potencial incrível. E é muito importante para nós.

A declaração contrasta com as especulações recentes sobre uma possível saída temporária do atacante. Roma e Milan estão entre os clubes italianos apontados como interessados em contar com Endrick a partir de janeiro, quando abre a próxima janela de transferências. Mourinho, porém, não demonstra disposição para facilitar uma negociação.

Quem está interessado nele vai ter que lutar muito comigo, porque eu acredito que ele não precisa ser emprestado e vai ter o maior sucesso aqui, disse o treinador.

A pouca participação do brasileiro nesta temporada tem alimentado os rumores. Mourinho reconheceu que Endrick ainda não conseguiu uma sequência de jogos, mas lembrou que uma lesão o afastou dos gramados por mais de um mês logo no início da campanha.

Promessa



O português também explicou que chegou a preparar a entrada do atacante em uma partida recente, mas mudou os planos depois de o Real Madrid marcar. Com a equipe em vantagem e um jogador a menos, optou por outras alternativas para administrar o resultado.

A permanência de Endrick também passa pela decisão tomada pelo próprio atleta no meio do ano. Apesar da possibilidade de empréstimo durante o verão europeu, o brasileiro preferiu continuar no clube espanhol. Por fim, ele aguarda mais oportunidades para convencer Mourinho de que pode ter um papel maior na equipe.