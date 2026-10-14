Seedorf aposta na reação do Corinthians: Tudo pode voltar logo

Novo técnico destaca a estrutura do clube e o empenho dos jogadores - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians iniciou uma nova etapa nesta quarta-feira (14), com a apresentação de Clarence Seedorf no CT Joaquim Grava. O holandês assume o lugar de Fernando Diniz e terá oito rodadas para afastar a equipe da zona de rebaixamento do Brasileirão. O Timão soma 32 pontos e ocupa a 16ª posição, a mesma do Internacional, primeiro time dentro do Z4.

A volta ao trabalho como treinador representa uma oportunidade especial para Seedorf. Após sete anos longe do comando de uma equipe, o ex-jogador explicou que esperava encontrar um projeto que justificasse seu retorno ao futebol brasileiro. Para ele, o tamanho do Corinthians pesou na decisão de aceitar o desafio.

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Desafio e confiança



O treinador não minimizou a situação do Corinthians na tabela. Seedorf classificou o momento como complexo, mas ressaltou que acredita nos recursos disponíveis para mudar o cenário. Ele também destacou a estrutura do clube e lembrou que já enfrentou períodos difíceis em outras equipes ao longo da carreira.

Eu estou aqui porque acredito nos ingredientes que tenho. A estrutura é fantástica e um momento negativo pode virar em dois segundos. Sabemos da dificuldade, vivemos essa dificuldade como jogador. Como treinador, sempre peguei momentos ruins dos times, declarou o holandês.

Além disso, o novo comandante também pediu tempo para desenvolver o trabalho e evitou antecipar as medidas que pretende adotar. Para ele, os resultados recentes não apagam o potencial do grupo. O novo comandante do Timão destacou o talento dos jogadores e a disposição que encontrou no elenco, que tenta reagir na reta final da competição.

Um grupo com muito talento. Agora, com o fato de ter alguns resultados negativos, não significa que o clube não tem valor. Há trabalho e seriedade. Então eu vou tentar trazer minha experiência para ajudar o grupo, que já mostrou estar com muita vontade e disponibilidade para trabalhar. Estão feridos. Vamos poder transformar com o trabalho do dia a dia. Tudo pode voltar logo, se Deus quiser, completou.

Sequência de Seedorf no Corinthians

A agenda imediata do treinador começou ainda pela manhã, quando conheceu os jogadores no CT. A programação prevê uma nova atividade no período da tarde. Seedorf chegou por volta das 6h30 (de Brasília), em um voo comercial procedente de Madri, na Espanha, mas evitou contato com os jornalistas no Aeroporto de Guarulhos. Em contrapartida, o Corinthians organizou a saída por uma área privada do Terminal 2.

O auxiliar Pablo López Vidal acompanhou o treinador no desembarque. No aeroporto, o executivo de futebol Marcelo Paz entregou a Seedorf uma camisa do clube. Logo depois, os dois seguiram de van para o CT Joaquim Grava, onde o holandês iniciou oficialmente a preparação para a sequência do Brasileirão.