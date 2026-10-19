Liga Sul-Americana: Brasilia perde, mas garante vaga na segunda fase

A invencibilidade do Brasília Basquete na Liga Sul-Americana caiu no último jogo do Grupo C. A equipe da capital perdeu para o Boca Juniors por 112 x 94 em pleno Ginásio Nilson Nelson, neste domingo (18/10). Entretanto, os comandados de Dedé Barbosa conseguiram avançar à segunda fase do torneio na vice-liderança da chave.

As equipes entraram em quadra já classificados, com duas vitórias para cada. O duelo valia o primeiro lugar do grupo, conquistado pelos argentinos. Agora, Brasília e Boca esperam a definição do Grupo D do torneio para descobrirem o caminho na segunda fase da competição, que será disputada nos dias 13 a 15 de novembro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O primeiro quarto foi marcado por uma partida bastante disputada e mostraram o porquê de serem as equipes classificadas para segunda fase e invictas no grupo. O Brasília tinha a mão calibrada, e teve bom aproveitamento nas bolas de três pontos. O ala armador Matheus Buiú cravou três cestas de fora do garrafão e somou nove pontos aos extraterrestres.

Entretanto, o Boca também não desperdiçava as chances nas bolas de três. A equipe argentina pouco acionava o pivô dentro do garrafão e optava por arremessar de longe. A estratégia deu certo no primeiro quarto, acertando oito de 14 cestas de três. O êxito nas tentativas deu ao time Xeneize a vantagem nos dez minutos iniciais, por 34 x 28, mas o Brasília seguia na cola dos argentinos.

Porém, o Brasília não manteve a boa postura no segundo quarto, mesmo com a derrota parcial. A equipe de Dedé Barbosa errou mais arremessos e não teve alta eficiência no ataque.

Por outro lado, o Boca Juniors acelerou ainda mais os ritmo. O time argentino finalizou o primeiro tempo da partida com 66% de aproveitamento nas cesta de três pontos e engoliu o Brasília. O time da Capital foi para o intervalo perdendo por 62 x 45 e teria de escalar uma montanha para reverter o placar.

Fim da invencibilidade

O Brasília voltou melhor para o segundo tempo, mas a desvantagem persistiu durante todo o terceiro período. Com a classificação garantida, Dedé Barbosa optou por rodar o elenco. O desempenho ofensivo seguiu forte, Matheus Buiú, Augusto e Gueiros deram trabalho à defesa argentina. Contudo, o plantel defensivo deixou a desejar e o Boca continuou na frente do placar por 89 x 74

Mesmo com a grande atuação individual de Matheus Buiú, cestinha do jogo com 29 pontos, o Brasília não foi páreo para as bolas de três do Boca Juniors. No fim, os extraterrestres foram derrotados pela primeira vez no torneio por 112 x 94, mas ainda assim, conseguiram a classificação.

Agora, o Brasília gira a chave para a estreia no Novo Basquete Brasil. A equipe da capital estreia na competição contra o Corinthians, no Ginásio Nilson Nelson, na próxima quinta-feira (22/10), às 20h15.

Agenda

Liga Sul-Americana de Basquete - Grupo C

Brasília Basquete 94 x 112 Boca Juniors (ARG)



Local: Ginásio Nilson Nelson, Brasília (DF)

Data e hora: Domingo (18/10), às 19h

Classificação primeira fase:

1º - Boca Juniors (ARG)

2º - Brasília Basquete

3º - Leones Quilpué (CHI)

4º - San Jose (PAR)

Próximo jogo

Quinta-feira (22/10)

Brasília Basquete x Corinthians - 2ª rodada NBB



Local: Ginásio Nilson Nelson, Brasília (DF)

Hora: 20h15

*Estagiário sob supervisão de Danilo Queiroz

Saiba Mais Esportes Fora de casa, Cruzeiro vence Grêmio de virada com três de Kaio Jorge

Fora de casa, Cruzeiro vence Grêmio de virada com três de Kaio Jorge Esportes Santos vira sobre o Fluminense no Maracanã e mira o G5 do Brasileirão

Santos vira sobre o Fluminense no Maracanã e mira o G5 do Brasileirão Esportes Santos busca fim de jejum contra o Fluminense, rival que "limita" Neymar

Santos busca fim de jejum contra o Fluminense, rival que "limita" Neymar Esportes Lucas Moura muda o São Paulo e Dorival avalia escalação com quarteto

Lucas Moura muda o São Paulo e Dorival avalia escalação com quarteto Esportes Fabi Alvim, Alison Mamute e Ary Graça entram para o Hall da Fama do vôlei

Fabi Alvim, Alison Mamute e Ary Graça entram para o Hall da Fama do vôlei Esportes Rayssa Leal e Maria Lúcio estão na final do Mundial de Skate no Paraguai