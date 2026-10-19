Liga Sul-Americana: Brasilia perde, mas garante vaga na segunda fase

A invencibilidade do Brasília Basquete na Liga Sul-Americana caiu no último jogo do Grupo C. A equipe da capital perdeu para o Boca Juniors por 112 x 94 em pleno Ginásio Nilson Nelson, neste domingo (18/10). Entretanto, os comandados de Dedé Barbosa conseguiram avançar à segunda fase do torneio na vice-liderança da chave.
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As equipes entraram em quadra já classificados, com duas vitórias para cada. O duelo valia o primeiro lugar do grupo, conquistado pelos argentinos. Agora, Brasília e Boca esperam a definição do Grupo D do torneio para descobrirem o caminho na segunda fase da competição, que será disputada nos dias 13 a 15 de novembro.
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O primeiro quarto foi marcado por uma partida bastante disputada e mostraram o porquê de serem as equipes classificadas para segunda fase e invictas no grupo. O Brasília tinha a mão calibrada, e teve bom aproveitamento nas bolas de três pontos. O ala armador Matheus Buiú cravou três cestas de fora do garrafão e somou nove pontos aos extraterrestres.
Entretanto, o Boca também não desperdiçava as chances nas bolas de três. A equipe argentina pouco acionava o pivô dentro do garrafão e optava por arremessar de longe. A estratégia deu certo no primeiro quarto, acertando oito de 14 cestas de três. O êxito nas tentativas deu ao time Xeneize a vantagem nos dez minutos iniciais, por 34 x 28, mas o Brasília seguia na cola dos argentinos.
Porém, o Brasília não manteve a boa postura no segundo quarto, mesmo com a derrota parcial. A equipe de Dedé Barbosa errou mais arremessos e não teve alta eficiência no ataque.
Por outro lado, o Boca Juniors acelerou ainda mais os ritmo. O time argentino finalizou o primeiro tempo da partida com 66% de aproveitamento nas cesta de três pontos e engoliu o Brasília. O time da Capital foi para o intervalo perdendo por 62 x 45 e teria de escalar uma montanha para reverter o placar.
Fim da invencibilidade
O Brasília voltou melhor para o segundo tempo, mas a desvantagem persistiu durante todo o terceiro período. Com a classificação garantida, Dedé Barbosa optou por rodar o elenco. O desempenho ofensivo seguiu forte, Matheus Buiú, Augusto e Gueiros deram trabalho à defesa argentina. Contudo, o plantel defensivo deixou a desejar e o Boca continuou na frente do placar por 89 x 74
Mesmo com a grande atuação individual de Matheus Buiú, cestinha do jogo com 29 pontos, o Brasília não foi páreo para as bolas de três do Boca Juniors. No fim, os extraterrestres foram derrotados pela primeira vez no torneio por 112 x 94, mas ainda assim, conseguiram a classificação.
Agora, o Brasília gira a chave para a estreia no Novo Basquete Brasil. A equipe da capital estreia na competição contra o Corinthians, no Ginásio Nilson Nelson, na próxima quinta-feira (22/10), às 20h15.
Agenda
Liga Sul-Americana de Basquete - Grupo C
Brasília Basquete 94 x 112 Boca Juniors (ARG)
Local: Ginásio Nilson Nelson, Brasília (DF)
Data e hora: Domingo (18/10), às 19h
Classificação primeira fase:
1º - Boca Juniors (ARG)
2º - Brasília Basquete
3º - Leones Quilpué (CHI)
4º - San Jose (PAR)
Próximo jogo
Quinta-feira (22/10)
Brasília Basquete x Corinthians - 2ª rodada NBB
Local: Ginásio Nilson Nelson, Brasília (DF)
Hora: 20h15
*Estagiário sob supervisão de Danilo Queiroz
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