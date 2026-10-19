Fluminense mantém otimismo por Martinelli para duelo com o Palmeiras

Martinelli é dúvida para o duelo entre Palmeiras x Fluminense no Nubank Parque - (crédito: Foto: Marina Garcia/Fluminense)

O Fluminense mantém a esperança de contar com Martinelli no confronto decisivo contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira (21), no Nubank Parque, pela volta da semifinal da Libertadores. O volante ficou fora da partida deste domingo (18), contra o Santos, no Maracanã, por causa de uma lesão no joelho esquerdo. A informação é do portal "ge".

Dessa forma, o jogador sofreu um desgaste na cartilagem do joelho esquerdo e sentiu dores após um choque em uma disputa pelo alto no duelo de ida contra o Palmeiras. O volante precisou deixar o campo, e o clube confirmou uma entorse na última sexta-feira (16).

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Em comunicado oficial, o Fluminense não estabeleceu uma previsão para o retorno do meio-campista. O clube condicionou a volta à evolução do quadro clínico, mas não descartou a presença do atleta na semifinal caso ele apresente melhora. Um dos destaques d equipes nas últimas temporadas, Martinelli vive uma fase especial. Recentemente, aliás, estreou pela Seleção Brasileira.

Neste domingo (17), uma nova atualização do Tricolor indicou que o atleta iniciou a transição para os trabalhos com o restante do elenco. Com isso, o volante pode participar de atividades no CT Carlos Castilho ao longo da semana.

Internamente, o Fluminense demonstra otimismo com a possibilidade de contar com o jogador na quarta-feira (21). Como precisa reverter a desvantagem fora de casa para chegar à final da Libertadores, a comissão técnica avalia a evolução do atleta nos próximos dias. Caso apresente condições, Martinelli pode até acelerar a recuperação para reforçar a equipe no confronto decisivo.