Vasco x Boca Juniors: Conmebol define uniformes da partida decisiva

A Conmebol confirmou as cores dos uniformes para o confronto decisivo entre Vasco e Boca Juniors no Maracanã. A entidade determinou que o Gigante da Colina entrará em campo com seu uniforme preto, enquanto a equipe argentina vestirá peças na cor branca.
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O duelo marca o jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana de 2026. A disputa ocorre nesta terça-feira (20/10), às 21h30. O Vasco chega para o embate em vantagem após vencer a partida de ida pelo placar de 1 a 0, com gol anotado por Adson.
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Transmissão confirmada
O torcedor que planeja acompanhar o confronto ao vivo conta com opções específicas na televisão e na internet. A exibição da partida estará disponível somente por meio dos seguintes veículos:
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"Sbt", na televisão aberta;
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"YouTube/Sbt Sports", no sinal digital;
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"+SBT", pelo serviço de streaming;
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"Paramount+", via streaming.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
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