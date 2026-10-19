Vasco x Boca Juniors: Conmebol define uniformes da partida decisiva

Confira os uniformes de Vasco e Boca Juniors para o duelo decisivo da semifinal da Copa Sul-Americana, conforme determinação da Conmebol - (crédito: Reprodução)

A Conmebol confirmou as cores dos uniformes para o confronto decisivo entre Vasco e Boca Juniors no Maracanã. A entidade determinou que o Gigante da Colina entrará em campo com seu uniforme preto, enquanto a equipe argentina vestirá peças na cor branca.

O duelo marca o jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana de 2026. A disputa ocorre nesta terça-feira (20/10), às 21h30. O Vasco chega para o embate em vantagem após vencer a partida de ida pelo placar de 1 a 0, com gol anotado por Adson.

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Transmissão confirmada

O torcedor que planeja acompanhar o confronto ao vivo conta com opções específicas na televisão e na internet. A exibição da partida estará disponível somente por meio dos seguintes veículos:

"Sbt", na televisão aberta;

"YouTube/Sbt Sports", no sinal digital;

"+SBT", pelo serviço de streaming;

"Paramount+", via streaming.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.