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COPA SUL-AMERICANA

Vasco x Boca Juniors: Conmebol define uniformes da partida decisiva

Gigante da Colina jogará de preto no Maracanã em busca da vaga na final da Sul-Americana; saiba detalhes e onde assistir ao jogão decisivo

Confira os uniformes de Vasco e Boca Juniors para o duelo decisivo da semifinal da Copa Sul-Americana, conforme determinação da Conmebol - (crédito: Reprodução)
Confira os uniformes de Vasco e Boca Juniors para o duelo decisivo da semifinal da Copa Sul-Americana, conforme determinação da Conmebol - (crédito: Reprodução)

A Conmebol confirmou as cores dos uniformes para o confronto decisivo entre Vasco e Boca Juniors no Maracanã. A entidade determinou que o Gigante da Colina entrará em campo com seu uniforme preto, enquanto a equipe argentina vestirá peças na cor branca.

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O duelo marca o jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana de 2026. A disputa ocorre nesta terça-feira (20/10), às 21h30. O Vasco chega para o embate em vantagem após vencer a partida de ida pelo placar de 1 a 0, com gol anotado por Adson.

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Transmissão confirmada

O torcedor que planeja acompanhar o confronto ao vivo conta com opções específicas na televisão e na internet. A exibição da partida estará disponível somente por meio dos seguintes veículos:

  • "Sbt", na televisão aberta;

  • "YouTube/Sbt Sports", no sinal digital;

  • "+SBT", pelo serviço de streaming;

  • "Paramount+", via streaming.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 19/10/2026 12:20 / atualizado em 19/10/2026 12:22
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