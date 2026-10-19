Corinthians treina troca de passes e ajusta time para pegar o Vitória

O Corinthians encerrou, neste domingo (18), a preparação para enfrentar o Vitória, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. No CT Joaquim Grava, o elenco realizou atividades táticas, e a comissão técnica definiu a provável escalação para o confronto desta segunda-feira (19), na Neo Química Arena.

De acordo com o clube, os jogadores começaram o treino com exercícios de troca de passes e, na sequência, participaram de um trabalho tático. A comissão técnica simulou movimentos característicos do Vitória para preparar a equipe para o duelo.

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O Timão terá quatro desfalques. Raniele passou por uma cirurgia no joelho esquerdo, enquanto Memphis Depay cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Kayke e Zakaria Labyad também seguem sob os cuidados do departamento médico.

A provável escalação do Corinthians tem Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Yuri Alberto, segundo o portal "ge".

Ainda sem o novo comandante

Anunciado no último domingo (11) e apresentado oficialmente na quarta-feira (14), Clarence Seedorf ainda não poderá comandar a equipe à beira do campo. O treinador aguarda a liberação do visto de trabalho no Brasil, e o auxiliar Léo Porto ficará responsável pelo time contra o Vitória.

Dessa forma, a equipe paulista soma 32 pontos e ocupa a 16ª colocação, a primeira fora da zona de rebaixamento. As derrotas de Internacional e Grêmio nesta rodada garantiram ao Timão a possibilidade de permanecer fora do Z-4 mesmo em caso de derrota para os baianos.

Uma vitória, por outro lado, pode melhorar a situação alvinegra na tabela. Se conquistar os três pontos, o Corinthians ultrapassará o Vasco e abrirá três pontos de vantagem para a equipe que ocupa a primeira posição dentro da zona de rebaixamento. O resultado também dará ao time uma margem mais confortável na disputa contra a queda.



