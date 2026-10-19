Guia da NBA 2026/2027: o que você precisa saber sobre a nova temporada

A temporada começa nesta terça-feira com astros como LeBron James de casa nova: depois de Cleveland, Miami e Lakers, ele veste a camisa do Philadelphia, um dos favoritos - (crédito: Divulgação/NBA)

A National Basketball Association (NBA) abre as cortinas para a temporada 2026/2027 nesta terça-feira (20/10) em clima de celebração e profunda transformação. O ano marca o octogésimo aniversário do primeiro jogo da história da liga — disputado em 1º de novembro de 1946, quando o New York Knicks venceu o Toronto Huskies por 68 x 66.

Oito décadas depois, o New York Knicks entra em quadra para defender o título da NBA, ostentando a taça conquistada após abstinência de 53 anos. Sob a batuta do técnico Mike Brown e liderados pelo armador Jalen Brunson (MVP das Finais), os Knicks dominaram os playoffs de 2026 com uma campanha de 16 vitórias e três derrotas, estabelecendo o recorde absoluto de saldo de pontos em uma pós-temporada ( 283) e tornando-se a primeira franquia a vencer a Emirates NBA Cup e o título da NBA no mesmo ano.

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A nova temporada reforça a paridade sem precedentes no basquete norte-americano: foram oito campeões diferentes nas últimas oito temporadas, além de sete campeões distintos no Oeste nos últimos sete anos. O desafio de manter o topo promete ser feroz diante de bastidores movimentados por trocas bombásticas.

O maior pontuador da história da liga, LeBron James, inicia a 24ª temporada pessoal vestindo a camisa do Philadelphia 76ers. Aos 41 anos, o astro precisa de apenas 27 vitórias para ultrapassar Kareem Abdul-Jabbar (1.074) e se tornar o jogador com mais triunfos na história da temporada regular. Além de LeBron, o cenário traz Giannis Antetokounmpo no Miami Heat, Kawhi Leonard de volta ao Toronto Raptors, Jaylen Brown também no Sixers e Ja Morant no Portland Trail Blazers.

"Estar no comando do Chicago Bulls é uma responsabilidade gigantesca, mas também a realização de um sonho construído tijolo por tijolo. Trabalhei muito como assistente e me preparei para este momento. Quero ver o basquete brasileiro inspirando cada vez mais pessoas nos bastidores e dentro de quadra" Tiago Splitter, técnico brasileiro do Chicago Bulls

No meio do caminho rumo aos playoffs, a temporada regular faz uma pausa estratégica para a consolidação da Emirates NBA Cup. O torneio de meio de temporada, que estreia a quarta edição, tornou-se vital para injetar competitividade no calendário entre novembro e dezembro. Com os grupos definidos na fase inicial, a competição culmina no Final Four em Las Vegas. O formato eliminatório em quadra neutra atrai os holofotes do mundo esportivo e concede aos campeões a cobiçada taça e premiação financeira aos atletas.

A paridade em quadra e o espetáculo da NBA Cup dividem atenção com a pauta mais sensível dos bastidores: a integridade do jogo. Na esteira de escândalos recentes — como o banimento perpétuo do pivô Jontay Porter por manipular estatísticas e vazamento de informações para apostadores —, a liga intensificou o cerco contra o mercado de bets.

A NBA firmou acordos rígidos com as principais casas de apostas para proibir palpites em under props individuais (apostas no rendimento abaixo de determinado atleta, como pontos ou rebotes) para jogadores sob contratos curtos ou bidirecionais (two-way). A medida reforça a política de tolerância zero implementada pelo comissário Adam Silver, buscando blindar atletas, árbitros e membros das comissões técnicas contra pressões do mercado ilegal e assegurar a transparência de cada arremesso.

As 30 franquias estão divididas em duas conferências: Leste e Oeste. Cada time disputa 82 partidas na temporada regular: 41 como mandante e 41 como visitante. Os seis melhores de cada avançam direto aos playoffs. Do sétimo ao décimo disputam o play-in de cada conferência por duas vagas ao mata-mata.

Um pouquinho de Brasil...

Para o público brasileiro, a temporada reserva atenções especiais. Na área técnica, Tiago Splitter assume como técnico principal do Chicago Bulls, tornando-se o primeiro brasileiro a ocupar o cargo de head coach de forma efetiva na história da liga — após ter comandado o Portland Trail Blazers interinamente.

"Estar no comando do Chicago Bulls é uma responsabilidade gigantesca, mas também a realização de um sonho construído tijolo por tijolo. Trabalhei muito como assistente e me preparei para este momento. Quero ver o basquete brasileiro inspirando cada vez mais pessoas nos bastidores e dentro de quadra", afirmou em entrevista ao site oficial da NBA.

"Cada minuto em quadra na NBA é precioso. Sei do meu papel no Warriors e do carinho de todo o Brasil que fica acordado até tarde para torcer. Meu objetivo é evoluir no ataque e na defesa para ajudar o time a brigar por mais um anel de campeão" Gui Santos, ala brasiliense do Golden State Worriors

Em quadra, o brasiliense Gui Santos segue como representante nacional defendendo o Golden State Warriors, ao lado de Stephen Curry, em uma temporada de consolidação. "Cada minuto em quadra na NBA é precioso. Sei do meu papel no Warriors e do carinho de todo o Brasil que fica acordado até tarde para torcer. Meu objetivo é evoluir no ataque e na defesa para ajudar o time a brigar por mais um anel de campeão, destacou o ala.

Gui Santos inicia mais uma temporada na trupe de Stephen Curry (foto: Noah Graham/Getty Images via AFP)

A presença verde-amarela ganha ainda mais força nos bastidores e na arbitragem. O juiz piauiense Ítalo Araújo fez história ao se tornar o primeiro brasileiro a integrar o quadro oficial de arbitragem e apitar partidas na NBA, após trajetória consolidada na G League, a liga de desenvolvimento, e na WNBA, a versáo feminina, acompanhado também de marcas como a de Ramiro Inchauspe na Summer League.

"Estar no quadro oficial da NBA é a aprovação de anos de estudo e dedicação à arbitragem. Mostrar que um juiz brasileiro pode atuar no mais alto nível do basquete mundial é um orgulho imenso e abre portas para toda a arbitragem da América Latina", comentou Ítalo Araújo, árbitro da NBA.

"Estar no quadro oficial da NBA é a aprovação de anos de estudo e dedicação à arbitragem. Mostrar que um árbitro brasileiro pode atuar no mais alto nível do basquete mundial é um orgulho imenso e abre portas para toda a arbitragem da América Latina" Ítalo Araújo, árbitro piauiense da NBA

Fora das quadras, o país marca presença na preparação física e na fisioterapia de franquias com profissionais como Daniel Bischa, além de atuar em departamentos de scouting, análise de dados e operações de basquete.

Entre as grandes marcas em vista, o canadense Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) tenta buscar o terceiro troféu seguido de MVP, feito conquistado apenas por Bill Russell, Wilt Chamberlain e Larry Bird. Após levar o San Antonio Spurs de volta às finais na temporada passada, o prodígio francês Victor Wembanyama busca o quarto título seguido de tocos. O espetáculo está pronto, e a bola subiu para mais um capítulo inesquecível da maior liga de basquete do planeta.

10 CURIOSIDADES

Fim do jejum e dobradinha: O New York Knicks defende o título após quebrar um jejum de 53 anos e se tornar o primeiro time a vencer a Emirates NBA Cup e as Finais da NBA na mesma temporada.

Rei em nova casa: LeBron James defenderá o Philadelphia 76ers em sua 24ª temporada. Ele precisa de 27 vitórias para se tornar o atleta com mais triunfos em temporadas regulares na história.

Brasil no banco dos Bulls: Tiago Splitter assume como treinador principal do Chicago Bulls. O brasiliense Gui Santos segue representando o Distrito Federal e o Brasil no Golden State Warriors.

Pioneirismo no apito e bastidores: O piauiense Ítalo Araújo é o primeiro brasileiro no quadro oficial de arbitragem da NBA, liderando uma presença nacional que cresce também nas comissões técnicas, fisioterapia e scouting.

Cruzada da integridade: A NBA apertou as regras de apostas esportivas, banindo under props para atletas de contrato two-way e aplicando tolerância zero para vazamento de dados de bastidores.

Paridade histórica: A NBA coroou oito campeões diferentes nas últimas oito temporadas, a maior sequência de rotatividade de títulos na história do torneio.

Cinquentenário da fusão ABA/NBA: A temporada 2026/2027 marca os 50 anos da chegada de Indiana Pacers, Denver Nuggets, Brooklyn Nets e San Antonio Spurs à NBA, vindos da antiga ABA em 1976.

Em busca do tricampeonato de MVP: Shai Gilgeous-Alexander (OKC Thunder) pode ser o quarto jogador da história a ganhar o prêmio de MVP por três temporadas seguidas (juntando-se a Russell, Chamberlain e Bird).

Joki na caça aos triple-doubles: Nikola Joki precisa de apenas 12 triple-doubles para ultrapassar Russell Westbrook e se tornar o líder de todos os tempos no quesito.

Aniversário de 80 anos: Em 1º de novembro, a liga comemora 80 anos da realização da primeira partida de sua história (Knicks 68 x 66 Huskies em 1946).

PROGRAME-SE

Início da Temporada Regular: 20/10/2026

Emirates NBA Cup (Fase Final): Dezembro, com o Final Four em Las Vegas.

Transmissão: TV Fechada (ESPN), Streaming (Disney+ e Amazon Prime Video), Passe Oficial (NBA League Pass).



