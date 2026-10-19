Superliga Feminina: Brasília estreia com derrota em casa para o Osasco

O Brasília Vôlei sofreu com o forte bloqueio do time paulista na noite desta segunda-feira - (crédito: Rogério Guerreiro/Brasília Vôlei)

O Brasília Vôlei abriu a temporada da Superliga Feminina com derrota dentro de casa. Contra o Osasco, o representante da capital na liga nacional sofreu o revés por 3 sets a 0 no Ginásio da Federação de Vôlei do Distrito Federal. A equipe de Agnaldo Santos se prepara para receber o Sesc Flamengo, na próxima sexta-feira (23), às 18h30.

O Osasco não é um time no qual o Brasília Vôlei costuma ter vida fácil. Na temporada passada, a equipe do foi superada nos dois confrontos pelas paulistas. No primeiro encontro, o triunfo foi por 3 sets a 1 e, em janeiro deste ano, pelo returno da primeira fase, a vitória das adversãrias foi para o tie-break, por 3 sets a 2. Em quadra, duas figuras importantes: a levantadora Mariana Sioto reencontrou o Brasília e a torcida local, e a oposta Tiffany, muito ovacionada pelos torcedores no ginásio, também marcou presença.

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O jogo

O Osasco abriu dois pontos à frente do Brasília Vôlei. Com Manu convertendo a primeira para o time da capital, a equipe de Agnaldo Santos entrou no jogo e embalou seis pontos (7 x 4). O duelo ficou acirrado, as paulistas deixaram tudo igual e cada ponto era disputado. O comandante da prancheta brasiliense solicitou o tempo. Apesar do jogo parelho, o Osasco se mantinha à frente por errar menos. A ponteira Manu fez um set de gala. Com 22 x 22 na parcial, cada detalhe era importante para controlar o jogo. O time do DF estava a um ponto da vitória, mas com um erro no saque e outro na defesa, as visitantes conquistaram o set: 26 x 24.

O Brasília começou nervoso a segunda parcial emostrou nervosismo. A equipe abriu a parcial, mas viu as visitantes dominarem. Apesar da disputa equilibrada, o Osasco errava menos e sabia controlar a vantagem do placar. A entrada da oposta Tiffany fez as arquibancadas do ginásio se incendiar. Foi um jogo difícil. Mais uma vez 22 x 22 se repetia no placar. Um cenário dramático. Após um rally insano com o ponto do Osasco para a vitória, um toque na rede deixou tudo mais tenso. o Brasília pediu o desafio e, de fato, o ponto foi para o time paulista. 25 x 26.

A terceira etapa foi a mais abaixo das donas da casa. Talvez, o cansaço e a desvantagem no placar foram um somatório de tantos erros. Milca, que vinha se destacando durante a disputa, aparentou não entrar no set. As jogadoras do Brasília iam conversando entre si. Na área técnica, Agnaldo se mostrou tranquilo. Também era a estreia dele na Superliga. O Osasco tinha nove pontos à frente. Tudo parecia dar errado àquela altura do jogo. Com 12 pontos a mais, as visitantes derrotaram o Brasília Vôlei na estreia das equipes na competição.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima