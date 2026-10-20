Boxing Pro Combat terá três disputas de cinturão em Brasília

Lila Furtado (E) é considerada a maior lutadora de boxe do Brasil na atualidade - (crédito: Audrey Luiza/BPC)

O salão social da AABB Brasília recebe, em 6 de novembro, a terceira edição do Boxing Pro Combat (BPC), organização de boxe profissional. A luta principal será entre a brasileira Lila Furtado e a venezuelana Leyrin Flores, pelo cinturão latino da Organização Mundial de Boxe (WBO), na categoria peso-pena feminino.

A programação também terá duas disputas de títulos brasileiros do Conselho Nacional de Boxe (CNB): Jonathan “Maximus” Soares enfrenta Claudiomar “Neguinho” na divisão dos leves, enquanto André “Hunter” Martins encara Laysson Canhoto nos super-meio-médios.

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Lila retorna ao evento após conquistar o cinturão do CNB na edição anterior. Um dos destaques do boxe feminino brasileiro, ela busca o título latino para avançar na trajetória rumo a uma disputa mundial. No início do ano, a brasileira teve adiado o plano de disputar o cinturão mundial interino do Conselho Mundial de Boxe (WBC) contra a dinamarquesa Dina Thorslund, após o cancelamento do confronto.

Na disputa dos leves, Jonathan “Maximus” Soares, campeão continental da Associação Mundial de Boxe (WBA), enfrenta Claudiomar “Neguinho”, apontado pela organização como um nome em ascensão na modalidade. O confronto vale o título brasileiro do CNB.

Nos super-meio-médios, André “Hunter” Martins tenta conquistar mais um cinturão diante de Laysson Canhoto. Praticante de kickboxing e com mais de 30 lutas na modalidade, André busca um dos principais resultados de sua carreira no boxe. Campeão brasileiro dos médios pelo CNB, Laysson sobe de categoria e coloca sua invencibilidade em jogo na tentativa de conquistar um segundo título nacional.

O evento é realizado em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Distrito Federal. A entrada será gratuita mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, destinado a uma instituição de caridade.