Palmeiras x Fluminense: Hulk tenta encerrar sina pessoal de eliminações

Givanildo Vieira de Sousa pisará no gramado sintético do Nubank Park, hoje, às 21h30, para um acerto de contas pessoal com o Palmeiras. Aos 40 anos, Hulk acumula três eliminações contra o time alviverde na Libertadores e tem a missão de evitar a quarta diante em um cennário desfavorável. Derrotado por 2 x 1 na ida no Maracanã, o tricolor das Laranjeiras precisa vencer por dois gols de diferença para alcançar a finalíssima ou por um para forçar a disputa por pênaltis.

Os duelos à parte com o Palmeiras são traumáticos para Hulk desde 2021. O Atlético-MG fazia uma temporada avassaladora. Ganhou o Mineiro, a Copa do Brasil e o Brasileirão. Tinha tudo para decidir a Libertadores contra o Flamengo, mas ficou pelo caminho dentro do Mineirão nas semifinais. Houve empate por 0 x 0 na ida, em São Paulo. O atacante perdeu um pênalti aos 40 minutos do primeiro tempo. Acertou a trave esquerda do goleiro Weverton. Na partida de volta, o chileno Vargas abriu o placar para o Galo, mas Dudu estragou a festa. Havia gol qualificado à época. O Palestra prevaleceu na série e frustrou Hulk pela primeira vez.

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Na temporada seguinte, Hulk se deparou com o Palmeiras nas quartas de final. Fez gol de pênalti na ida, em Belo Horizonte, no empate por 2 x 2. Na volta, o empate por 0 x 0 levou o confronto válido pelas quartas de final para os pênaltis devido ao fim do gol qualificado. Hulk converteu o primeiro do Galo. Rubens falhou nos alternados e a trupe alviverde avançou.

Hulk esperava exorcizar o fantasma em 2023. A atração fatal opôs os dois times cedo demais, nas oitavas de final. Raphael Veiga balançou a rede no Mineirão, o Palmeiras segurou o 0 x 0 e em casa e novamente deixou Hulk pelo caminho na Libertadores.

Os tricolores esperam um final feliz para Hulk — e, consequentemente, para ela. No entanto, o craque está devendo. Tem um gol e uma assistência nesta Libertadores. Ele fez a diferença nas oitavas de final contra o Platense. Balançou a rede e deu passe decisivo na ida no Maracanã e assumiu o papel de garçom na volta ao servir o companheiro Canobbio.

"A gente tem que respeitar o Palmeiras por tudo que entregou nos últimos anos, pelo clube que é, pelos jogadores que tem. Mas também temos plenas condições, podemos sim passar. Se fizermos um grande jogo coletivamente, todo mundo estando concentrado ali, procurar errar o mínimo possível", avaliou Hulk em entrevista à ESPN.

A lição da primeira partida precisa ser colocada em prática. O Fluminense teve 70% de posse da bola no Maracanã, mas viu o Palmeiras marcar duas vezes com 30% graças à eficácia do atacante Flaco López em uma falha de Fábio e ao contra-ataque letal finalizado por Marlon Freitas. Wesley Natã deu um fio de esperança para o confronto de volta.

"A gente sabe que jogo de mata-mata, principalmente uma semifinal de Libertadores, é muito importante estar focado, concentrado e procurar não errar. É isso que a gente vem conversando bastante. A gente sabe que o Palmeiras é um time que você não pode dar espaço", alerta o jogador contratado nesta temporada pelo clube carioca.

Forte López

Hulk tem apenas um gol contra o Palmeiras no tempo regulamentar. O antídolo alviverde também. Flaco López perturbou a ordem justamente na partida de ida no Maracanã. Ao contrário da escassez de gols do astro do Galo com oito na temporada e cinco passes decisivos, o argentino acumula 23 e 10 assistências.

"Fui muito criticado por contratar López. O jogador foi criticado e cobrado aqui, mas demonstrou resiliência. Não gosto de jogar fora um trabalho de quase dois anos e dispensar um jogador sem desenvolvê-lo. Procuro potencializá-lo, e foi isso que aconteceu. Ele tem tudo para ser um centroavante de nível mundial. Eu o trato como se fosse um filho", explicou o técnico Abel Ferreira à Conmebol sobre o desenvolvimento do ídolo alviverde.

Abel Ferreira fica no banco do Nubank Parque para o embate decisivo depois de cumprir suspensão na ida. Giay e Gustavo Gómez, que não jogaram contra os Athletico-PR devido ao excesso de cartões no Brasileirão, voltam ao time. Preservados no fim de semana para controle de carga, Marlon Freitas e Jhon Arias também retornam.

Do outro lado, Marcão incluiu na viagem para São Paulo o volante Martinelli, que sofreu uma entorse no joelho há pouco menos de uma semana e será reavaliado instantes antes do jogo, e o centroavante Cano, desfalque desde setembro por causa de uma lesão na coxa direita.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS X FLUMINENSE



PALMEIRAS - Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Lucas Evangelista e Piquerez; Arias e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira



FLUMINENSE - Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Guilherme Arana; Martinelli (Hércules), Nonato e Paulo Henrique Ganso; Canobbio, Savarino e Hulk. Técnico: Marcão



ÁRBITRO - Esteban Ostojich (URU)



HORÁRIO - 21h30



LOCAL - Nubank Parque, em São Paulo (BRA)